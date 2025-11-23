Η πυρκαγιά τελικά τέθηκε υπό έλεγχο ενώ άμεσα άρχισαν οι διαδικασίες για την επαναφορά της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο.

Το μεσημέρι της Κυριακής 23 Νοεμβρίου 2025 ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε ξερά χόρτα παράλληλα με τον αυτοκινητόδρομο Ε65, στην περιοχή μεταξύ της αερογέφυρας Γοργοποτάμου και του κόμβου Σταυρού κοντά στη Λαμία.

Σύμφωνα με το Lamianow, οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή ενίσχυσαν τη φωτιά, με αποτέλεσμα να παραχθεί πυκνός καπνός, ο οποίος κάλυψε μεγάλη έκταση του κάμπου.

Η ορατότητα στον δρόμο έγινε πολύ κακή, σχεδόν μηδενική σε κάποια σημεία για απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου, γεγονός που οδήγησε σε τροχαίο ατύχημα.

Ένα τζιπ συγκρούστηκε στο πίσω μέρος ενός μπροστινού οχήματος και στη συνέχεια αναποδογύρισε.

Οι δύο επιβαίνοντες στο αμάξι – ένας άνδρας και μια γυναίκα – κατάφεραν να βγουν από αυτό με τη βοήθεια άλλων διερχόμενων οδηγών.

Στο συμβάν μετείχαν τουλάχιστον τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία αντιμετώπισαν δυσκολίες λόγω του δυνατού ανέμου και της ξηρής βλάστησης, που επέτρεπαν στην πυρκαγιά να εξαπλώνεται.