Ο νεαρός χρειάστηκε να χειρουργηθεί μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε.

Ένας 20χρονος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής 26.10.2025 και χρειάστηκε να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο.

Η επίθεση έγινε στην περιοχή της Περαίας και μάλιστα σε κεντρικό δρόμο, με την αστυνομία να λαμβάνει κλήση για το περιστατικό μαχαιρώματος περίπου στις 18:10 το απόγευμα.

Φίλοι του 20χρονου τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, με τραύματα στην πνευμονοθωρακική χώρα, με τους γιατρούς να τον βάζουν άμεσα στο χειρουργείο.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του άγνωστου δράστη, με την περίπτωση να είναι δύσκολη καθώς ο νεαρός ισχυρίζεται ότι δεν θυμάται κάτι από το γεγονός.