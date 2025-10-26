Ένας 20χρονος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής 26.10.2025 και χρειάστηκε να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο.
Η επίθεση έγινε στην περιοχή της Περαίας και μάλιστα σε κεντρικό δρόμο, με την αστυνομία να λαμβάνει κλήση για το περιστατικό μαχαιρώματος περίπου στις 18:10 το απόγευμα.
Φίλοι του 20χρονου τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, με τραύματα στην πνευμονοθωρακική χώρα, με τους γιατρούς να τον βάζουν άμεσα στο χειρουργείο.
Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του άγνωστου δράστη, με την περίπτωση να είναι δύσκολη καθώς ο νεαρός ισχυρίζεται ότι δεν θυμάται κάτι από το γεγονός.