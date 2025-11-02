Τον απόλυτο τρόμο έζησε μια 32χρονη γυναίκα, το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν ο ανελκυστήρας στον οποίο επέβαινε έπεσε ξαφνικά από τον 3ο όροφο.
Σύμφωνα με το onlarissa, η κοπέλα τραυματίστηκε σοβαρά, υποφέροντας από κάταγμα στο γόνατό της.
Η 32χρονη μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο και δίνει μάχη για να αποφευχθεί η χειρουργική επέμβαση στο γόνατό της, πράγμα που θα αποφασιστεί τις επόμενες ημέρες.
Παράλληλα, η ίδια και η οικογένειά της περιμένουν την επίσημη έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ανάλογα με τα ευρήματα και την κατάσταση του τραυματισμού της, δεν αποκλείεται να κινηθούν νομικά.