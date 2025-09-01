Έρχεται ο 2ος κύκλος του «Grand Hotel» στον ΑΝΤ1- Δείτε φωτογραφίες

Ο 2ος ανατρεπτικός κύκλος του «Grand Hotel», έρχεται στον ΑΝΤ1!

Το «Grand Hotel», επιστρέφει με μια νέα ανατρεπτική σεζόν στον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1, με την πλοκή να γίνεται όλο ένα και πιο συναρπαστική.

Οι πρωταγωνιστές, στην προηγούμενη σεζόν, είχαν αφήσει μεταξύ τους «ανοιχτούς λογαριασμούς» με πρόσωπα και καταστάσεις να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας, ενώ πλέον επιστρέφουν για να δοθούν απαντήσεις σε καλά κρυμμένα μυστικά!

«Grand Hotel», έρχεται τον Σεπτέμβριο

Ταυτόχρονα, ο τηλεοπτικός σταθμός του ΑΝΤ1, έκανε την επίσημη ανακοίνωση αναφορικά με την σειρά, ένα νέο πρόσωπο προστίθεται στην ιστορία. Το «Grand Hotel» λοιπόν, επιστρέφει τον Σεπτέμβριο.

Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης, μπαίνει δυναμικά στο «Grand Hotel» και κρατά ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Πώς θα εξελιχθεί η συνεργασία του με την Κυβέλη;

Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού:

«Grand Hotel» - 2ος κύκλος, έρχεται το Σεπτέμβριο.

Το who is who του Διονύση Παναγόπουλου

Στον 2ο Κύκλο του «GRAND HOTEL» ανοίγει μία νέα θέση εργασίας και στο προσωπικό του πολυτελούς ξενοδοχείου προστίθεται ο Διονύσης Παναγόπουλος (Παναγιώτης Μπουγιούρης).

Ο νέος μαιτρ ερωτεύεται την Κυβέλη, αλλά κρατά καλά κρυμμένο ένα μεγάλο μυστικό του...

Ο Διονύσης Παναγόπουλος προσλαμβάνεται στο «GRAND HOTEL» και δίνει την ταυτότητά του στη διεύθυνση του ξενοδοχείου.

ΤΟ WHO IS WHO ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΝΟΜΑ: Διονύσης

ΕΠΩΝΥΜΟ: Παναγόπουλος

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Μηχανικός

ΠΑΡΕΛΘΟΝ: Μία προσωπική τραγωδία τον έχει στιγματίσει

ΠΑΡΟΝ: Προσλαμβάνεται στη θέση του νέου μαιτρ του Grand Hotel

ΚΡΥΦΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Να πάρει εκδίκηση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ: Ευχάριστος, ήρεμος, εφευρετικός και εργατικός

ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΜΠΗΣ: Ερωτεύεται την Κυβέλη».

Δείτε τις φωτογραφίες: