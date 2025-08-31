Games
Παιχνίδια Εκδίκησης: Νέα επεισόδια - Τι θα γίνει στον δεύτερο κύκλο

Ο Άγης σε θέση μάχης και ο Χρήστος κάνει πρόταση γάμου στη Μαρίνα.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς «Παιχνίδια Εκδίκησης», που έρχονται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Ο δεύτερος κύκλος ξεκινά με τον Άγη σε θέση μάχης. Απέναντί του έχει όχι μόνο τη Μαρίνα αλλά και τους πρώην φίλους του, που του έχουν γυρίσει την πλάτη, την οικογένεια της Μάγιας, που δεν τον εμπιστεύεται, αλλά και τον Χρήστο, ο οποίος πια είναι ο μεγάλος του εχθρός.

Εκεί, μάλιστα, που θα έχει πιστέψει ότι κατάφερε να τον χωρίσει από τη Μαρίνα και θα νιώσει νικητής, μια λάθος κίνησή του θα οδηγήσει τον Χρήστο και πάλι στην αγκαλιά της Μαρίνας. Θα τον δει να της φέρεται βίαια και χωρίς δεύτερη σκέψη θα του επιτεθεί για να την προστατέψει, σύμφωνα με το περιοδικό Τηλεθεατής. Ο Άγης θα του κάνει μήνυση, ενώ το περιστατικό θα σταθεί αφορμή για να πάρει σημαντικές αποφάσεις ο Χρήστος.

Την επόμενη κιόλας μέρα, θα ανακοινώσει στον Μάρκο ότι δεν παραιτείται τελικά από την εταιρεία, παράλληλα θα τα ξαναβρεί με τη Μαρίνα – θα της κάνει και πρόταση γάμου –, ενώ θα βάλει σκοπό της ζωής του να αποκαλύψει σε όλους το πραγματικό πρόσωπο του Άγη. Θα φροντίσει, μάλιστα, να τον προειδοποιήσει ώστε στο εξής να είναι πιο προσεκτικός. Του ζητά να αποσύρει τη μήνυση για το καλό του.

