Η «Super Κατερίνα» επιστρέφει για 5η σεζόν- Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Η «Super Κατερίνα» επιστρέφει για 5η σεζόν- Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού Φωτογραφία: Φωτογραφία: Youtube screenshot/ Alpha TV
Η «Super Κατερίνα», επιστρέφει! Από 15 Σεπτεμβρίου καθημερινά στον Alpha.

Η Κατερίνα Καινούριου με το «Super Κατερίνα» και τους συνεργάτες της, επιστρέφουν δυναμικά, για μια ακόμη χρονιά στην τηλεοπτική συχνότητα του Alpha.

Πιο συγκεκριμένα, για 5η συνεχόμενη σεζόν, η Κατερίνα Καινούργιου, θα δώσει το παρών ανανεωμένη, διατηρώντας ωστόσο τον χαρακτήρα της επιτυχημένης εκπομπής της. Η πρεμιέρα, αναμένεται για τις 15 Σεπτεμβρίου, με την ομάδα να μένει πιστή στο ραντεβού της, καθημερινά στις 10:00.

«Super Κατερίνα»: Από 15 Σεπτεμβρίου στον Alpha- Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Ειδικότερα, ο τηλεοπτικός σταθμός του Alpha, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση περιγράφοντας το περιεχόμενο της αγαπημένης εκπομπής:

«Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει στον Alpha για 5η χρονιά, από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 10:00 π.μ., με μια ανανεωμένη «Super Κατερίνα». Πιο σύγχρονη, ώριμη, και πλήρως εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις της εποχής.

Η εκπομπή παραμένει πιστή στον ψυχαγωγικό της χαρακτήρα της, συνδυάζοντας lifestyle νέα αλλά και ενημέρωση με ουσία όποτε υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις.

Με την υπογραφή της έμπειρης δημοσιογραφικής ομάδας, η «Super Κατερίνα» φέρνει live συνδέσεις και αποκλειστικά ρεπορτάζ, τηλεοπτικό και καλλιτεχνικό παρασκήνιο, αναλύσεις για τα πρόσωπα και τα θέματα της επικαιρότητας.

Στο πλευρό της και φέτος ο δημοσιογράφος Στέφανος Κωνσταντινίδης με πολυετή εμπειρία, η Φρόσω Κυριαζή, μια νέα δυναμική δημοσιογράφος με έγκυρο ρεπορτάζ και ο Χάρης Χρονόπουλος με τηλεοπτική και ραδιοφωνική εμπειρία.

Μαζί της και η Δάφνη Μπόκοτα, η οποία μετά από χρόνια τηλεοπτικής απουσίας, επανέρχεται δυναμικά με σχόλιο και άποψη στην τηλεόραση του σήμερα.

Η Έλενα Πολυκάρπου, καθημερινά, θα μας μεταφέρει τα lifestyle νέα με αποκλειστικό ρεπορτάζ.

Ο Πέτρος Συρίγος, και φέτος, θα μας χαρίζει τις πιο νόστιμες και εύκολες συνταγές!

Η Βάσια Μαυράκη, με τις αστρολογικές της προβλέψεις θα φροντίζει να ξεκινά η μέρα μας γνωρίζοντας τι… πλανητικό μας περιμένει!

Η «Super Κατερίνα», έρχεται να δώσει ρυθμό στα πρωινά μας.

Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, και καθημερινά στις 10:00 π.μ., στον Alpha».

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Σταματόπουλος

Αρχισυνταξία: Θοδωρής Σημαντηράκης

Παραγωγή: Green Pixel

{https://www.youtube.com/watch?v=W4BMF2-VJ28}

