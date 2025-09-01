Τατιάνα Στεφανίδου: Πρεμιέρα για το «Power Talk»

Η Τατιάνα Στεφανίδου επέστρεψε με την πρεμιέρα του «Power Talk».

Επέστρεψε δυναμικά στους τηλεοπτικούς δέκτες η Τατιάνα Στεφανίδου σήμερα, δίνοντας το παρών μέσα από την καινούργια της εκπομπή στο ΣΚΑΙ, «Power Talk».

Αναλυτικότερα, σήμερα το απόγευμα, Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου, η παρουσιάστρια, μπήκε στο στούντιο και χαιρέτησε για ακόμη μια σεζόν τους τηλεθεατές, ενώ εξήγησε αναλυτικά τόσο στους παρευρισκόμενους – όσο και στους τηλεθεατές το περιεχόμενο της νέας της εκπομπής.

Η Τατιάνα Στεφανίδου επέστρεψε με το «Power Talk»

Σχεδόν ένα χρόνο από την απουσία της, η γνωστή παρουσιάστρια, μπήκε στο πλατό φορώντας ένα κόκκινο φόρεμα και χαμογελαστή υποδέχτηκε τόσο το κοινό – όσο και τους συνεργάτες της, που θα την συντροφεύσουν αυτή την χρονιά.

Πιο συγκεκριμένα, ανέλαβε τα ηνία της παρουσίασης του «Power Talk» στο ΣΚΑΙ και είπε χαρακτηριστικά: «Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στο «Power Talk». Είναι η νέα καθημερινή εκπομπή του ΣΚΑΪ, θα μας βλέπετε εδώ αυτή την ώρα κάθε μέρα και θα παραδίδουμε τη σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων».

Αμέσως μετά, προχώρησε στο να εξηγήσει το περιεχόμενο της εκπομπής αναλυτικά: «Τι είναι το «Power Talk;» Φιλοδοξούμε να φέρουμε τη δική σας φωνή στο επίκεντρο. Αυτό που θέλουμε πραγματικά, είναι να φιλοξενούμε όχι μόνο τις απόψεις των δημοσιογράφων, των πολιτικών, των ειδικών, αλλά και του απλού πολίτη. Σαν και τους πολίτες που βρίσκονται στο στούντιο κοντά μας».

Η ίδια μάλιστα, δήλωσε πως η εκπομπή θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κοινού, καθώς οι εποχές έχουν αλλάξει και η μικρή οθόνη πρέπει να «προσαρμοστεί»: «Ξέρετε, κάτι που κάνετε καθημερινά στο διαδίκτυο. Οι εποχές έχουν αλλάξει, ο καθένας από εσάς που βρίσκεται εδώ μπορεί ανά πάσα στιγμή, 24/7, να αφήσει το σχόλιό του, να πει την άποψή του δημόσια και μες στη νύχτα, να κάνει ένα σχόλιο, να κάνει μια ανάρτηση. Μπορεί να το κάνει αυτό η τηλεόραση, να αφουγκραστεί και να ακούσει τον κόσμο - να κάνει διάλογο μαζί του;».

Τη σκυτάλη η παρουσιάστρια έδωσε στο κοινό και στην πορεία, σύστησε τους συνεργάτες της: «Βραβευμένος από το ίδρυμα Μπότση, τα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ και τις έρευνές του, τον έχετε δει μέσα από τα δελτία ειδήσεων Παναγιώτης Σουρέλης. Φημισμένη για τις αποκλειστικότητες στο αστυνομικό ρεπορτάζ και τον δυναμισμό της, Άρια Καλύβα. Τέλος, με μακρά πορεία στο πολιτικό ρεπορτάζ: Γιάννης Μακρυγιάννης», αμέσως μετά έδωσε τον λόγο στους συνεργάτες της και την έναρξη της νέας της εκπομπής.