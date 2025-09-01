Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Σίσσυ Χρηστίδου: Επιστρέφει το «Χαμογέλα και πάλι» για 8η σεζόν στο Mega

Σίσσυ Χρηστίδου: Επιστρέφει το «Χαμογέλα και πάλι» για 8η σεζόν στο Mega Φωτογραφία: Φωτογραφία: Instagram screenshot/ @sissychristidou
Επιστρέφει η Σίσσυ Χρηστίδου και το «Χαμογέλα και πάλι».

Η παρουσιάστρια Σίσσυ Χρηστίδου, σήμερα, Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε την επερχόμενη πρεμιέρα του «Χαμογέλα και πάλι» μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την δημοσίευση της και από την ιστορία που ανήρτησε, ενημέρωσε το τηλεοπτικό κοινό πως η πρεμιέρα θα γίνει στις 20 Σεπτεμβρίου σε νέα ώρα. Η παρουσιάστρια, μέχρι και την προηγούμενη τηλεοτπική σεζόν, εμφανιζόταν με την ομάδα της στους τηλεοπτικούς δέκτες στις 9:50, ενώ πλέον, ώρα έναρξης θα είναι 9:20.

Η Σίσσυ Χρηστίδου επιστρέφει στο Mega για 8η σεζόν

Ειδικότερα λοιπόν, μέσω της ιστορίας της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η παρουσιάστρια, ανανεωμένη και ξεκούραστη από τις καλοκαιρινές της διακοπές, δήλωσε στην κάμερα: «Ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε 20 του μήνα. Νωρίτερα φέτος, 09:20, είμαστε πολύ χαρούμενη. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Ελπίζω να περάσατε ένα όμορφο καλοκαίρι, να ξεκουραστήκατε, εμείς περάσαμε πολύ ωραία».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τατιάνα Στεφανίδου: Πρεμιέρα για το «Power Talk»

Τατιάνα Στεφανίδου: Πρεμιέρα για το «Power Talk»

Life
«Σέρρες» 2ος κύκλος: Όπως τα αφηγείται ο Οδυσσέας

«Σέρρες» 2ος κύκλος: Όπως τα αφηγείται ο Οδυσσέας

Life
«Άγιος Έρωτας»: Επιστρέφει με τον 2ο ανατρεπτικό κύκλο- Δείτε backstage φωτογραφίες

«Άγιος Έρωτας»: Επιστρέφει με τον 2ο ανατρεπτικό κύκλο- Δείτε backstage φωτογραφίες

Life

Λίγο αργότερα μάλιστα, η ίδια δημοσίευσε και μια φωτογραφία με την ομάδα και τους συνεργάτες της, γράφοντας στην λεζάντα της δημοσίευσης: «Είμαστε πίσω αγάπες!!!!!» και σε hashtag συμπλήρωσε πως επρόκειτο για την 8η σεζόν ενώ φαίνεται να μετράει αντίστροφα για την επιστροφή.

Επιστρέφει λοιπόν η παρουσιάστρια ανανεωμένη και σε νέα ώρα, στις 9:20, στο Mega, από 20 Σεπτεμβρίου!

Η ανάρτηση της παρουσιάστριας στο Instagram:

{https://www.instagram.com/p/DODmeUMiGQ6/?hl=el}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Μια διατροφή πλούσια σε κάλιο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών νοσημάτων

Μια διατροφή πλούσια σε κάλιο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών νοσημάτων

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να πατάτε τις κατσαρίδες

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να πατάτε τις κατσαρίδες

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Μπορούν οι διαβητικοί να τρώνε αποξηραμένα φρούτα;

Μπορούν οι διαβητικοί να τρώνε αποξηραμένα φρούτα;

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Σχετικά Άρθρα

Τατιάνα Στεφανίδου: Πρεμιέρα για το «Power Talk»

Τατιάνα Στεφανίδου: Πρεμιέρα για το «Power Talk»

Life
Δούκισσα Νομικού: Αποχαιρετά το καλοκαίρι με φωτογραφίες από τη θάλασσα

Δούκισσα Νομικού: Αποχαιρετά το καλοκαίρι με φωτογραφίες από τη θάλασσα

Life
Κατερίνα Καραβάτου – Κρατερός Κατσούλης: Η on- air συνάντησή τους

Κατερίνα Καραβάτου – Κρατερός Κατσούλης: Η on- air συνάντησή τους

Life
«Don’t forget the lyrics» με την Έλλη Κοκκίνου έρχεται στον ΑΝΤ1- δείτε το τρέιλερ

«Don’t forget the lyrics» με την Έλλη Κοκκίνου έρχεται στον ΑΝΤ1- δείτε το τρέιλερ

Life

NETWORK

Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

ienergeia.gr
5 Ροφήματα που θωρακίζουν το μικροβίωμα του εντέρου σας

5 Ροφήματα που θωρακίζουν το μικροβίωμα του εντέρου σας

healthstat.gr
ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

ienergeia.gr
Μια διατροφή πλούσια σε κάλιο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών νοσημάτων

Μια διατροφή πλούσια σε κάλιο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών νοσημάτων

healthstat.gr
Γιατί δεν πρέπει ποτέ να πατάτε τις κατσαρίδες

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να πατάτε τις κατσαρίδες

healthstat.gr
ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ienergeia.gr
Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

ienergeia.gr
Πώς η αισιοδοξία μπορεί να αλλάξει την υγεία και τη διάθεσή σας

Πώς η αισιοδοξία μπορεί να αλλάξει την υγεία και τη διάθεσή σας

healthstat.gr