Σίσσυ Χρηστίδου: Επιστρέφει το «Χαμογέλα και πάλι» για 8η σεζόν στο Mega

Επιστρέφει η Σίσσυ Χρηστίδου και το «Χαμογέλα και πάλι».

Η παρουσιάστρια Σίσσυ Χρηστίδου, σήμερα, Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε την επερχόμενη πρεμιέρα του «Χαμογέλα και πάλι» μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την δημοσίευση της και από την ιστορία που ανήρτησε, ενημέρωσε το τηλεοπτικό κοινό πως η πρεμιέρα θα γίνει στις 20 Σεπτεμβρίου σε νέα ώρα. Η παρουσιάστρια, μέχρι και την προηγούμενη τηλεοτπική σεζόν, εμφανιζόταν με την ομάδα της στους τηλεοπτικούς δέκτες στις 9:50, ενώ πλέον, ώρα έναρξης θα είναι 9:20.

Η Σίσσυ Χρηστίδου επιστρέφει στο Mega για 8η σεζόν

Ειδικότερα λοιπόν, μέσω της ιστορίας της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η παρουσιάστρια, ανανεωμένη και ξεκούραστη από τις καλοκαιρινές της διακοπές, δήλωσε στην κάμερα: «Ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε 20 του μήνα. Νωρίτερα φέτος, 09:20, είμαστε πολύ χαρούμενη. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Ελπίζω να περάσατε ένα όμορφο καλοκαίρι, να ξεκουραστήκατε, εμείς περάσαμε πολύ ωραία».

Λίγο αργότερα μάλιστα, η ίδια δημοσίευσε και μια φωτογραφία με την ομάδα και τους συνεργάτες της, γράφοντας στην λεζάντα της δημοσίευσης: «Είμαστε πίσω αγάπες!!!!!» και σε hashtag συμπλήρωσε πως επρόκειτο για την 8η σεζόν ενώ φαίνεται να μετράει αντίστροφα για την επιστροφή.

Επιστρέφει λοιπόν η παρουσιάστρια ανανεωμένη και σε νέα ώρα, στις 9:20, στο Mega, από 20 Σεπτεμβρίου!

Η ανάρτηση της παρουσιάστριας στο Instagram:

{https://www.instagram.com/p/DODmeUMiGQ6/?hl=el}