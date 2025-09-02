Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

«Το παιδί»: Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ- Δείτε το τρέιλερ

«Το παιδί»: Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ- Δείτε το τρέιλερ Φωτογραφία: Φωτογραφία: Youtube screenshot/ ΕΡΤ Α.Ε.
Πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Μια νέα, ανατρεπτική σειρά, έρχεται στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ, με ξεχωριστές ερμηνείες και μια ιδιαίτερη πλοκή, με εμφανή τα στοιχεία της «μαύρης κωμωδίας». Ο τίτλος αυτής: «Το παιδί».

Ο τηλεοπτικός σταθμός της ΕΡΤ, έδωσε στη δημοσιότητα, το πρώτο τρέιλερ της σειράς, με την αφήγηση να ξεκινάει «σαν ανέκδοτο» και τους συντελεστές να βρίσκονται μέσα σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο.

Νέο πρόγραμμα ΕΡΤ- «Το παιδί»

Από τις πρώτες κιόλας στιγμές, «Το παιδί», φαίνεται μια πολλά υποσχόμενη σειρά, καθώς στην αφήγηση η πρωταγωνίστρια σημειώνει χαρακτηριστικά: «Πώς ξεκινάνε κάτι ανέκδοτα, που λένε, μέσα σε ένα μπαρ μπαίνουν τρεις τύποι και κάτι γίνεται;». Οι πρώτες ατάκες της ηθοποιού, Ντένια Στασινοπούλου- που υποδύεται την Άρτεμις- προμηνύουν για τα όσα έπονται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρεμιέρα για το «Mega Σαββατοκύριακο»- Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Πρεμιέρα για το «Mega Σαββατοκύριακο»- Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Life
«Grand Hotel»: Μια νέα προσωπικότητα «εισβάλει» στο ξενοδοχείο

«Grand Hotel»: Μια νέα προσωπικότητα «εισβάλει» στο ξενοδοχείο

Life
Η «Super Κατερίνα» επιστρέφει για 5η σεζόν- Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Η «Super Κατερίνα» επιστρέφει για 5η σεζόν- Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Life

Στο τρέιλερ, η αφήγηση συνεχίζεται μια σύντομη αναφορά στους συντελεστές: «Σε ένα κλεμμένο αγροτικό, βρίσκονται ο γιος ενός εξαφανισμένου ρώσου μεγιστάνα που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, ο γιος, όχι ο μεγιστάνας. Η κολλητή μου που έχει θέμα με τα social media. Το αγόρι της, που από όταν έκανε τατουάζ κυκλοφορεί συνέχεια χωρίς μπλούζα. Η μάνα μου, που από όταν την έπιασα αγκαλιά με τον φίλο μου, μιλάμε πολύ σπάνια. Και εγώ μια τέως πρωταθλήτρια τάε κβο ντο».

«Τι κάνουμε όλοι εμείς στο αγροτικό; Μας κυνηγάει η ρωσική μαφία».

«Τώρα που το σκέφτομαι δεν θα έπρεπε να το έχω ξεκινήσει σαν ανέκδοτο», σημειώνει η πρωταγωνίστρια!

Όπως λοιπόν έχει γίνει γνωστό, όλα ξεκινούν όταν η Άρτεμις, σώζει από μια δολοφονική επίθεση τον έφηβο Ντιμίτρι –που υποδύεται ο Βασίλης Μπούτσικο- ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Γρήγορα διαπιστώνει ότι όσο το παιδί είναι ζωντανό συνεχίζει να αποτελεί στόχο τόσο αυτών που διέταξαν την επίθεση όσο και της Αστυνομίας που φαίνεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Στην πορεία, η Άρτεμις, χωρίς κάποια βοήθεια, αποφασίζει να φύγει από την Αθήνα μαζί με τον Ντιμίτρι για να φτάσουν στο εγκαταλελειμμένο -για χρόνια πατρικό της σπίτι, σε ένα απομακρυσμένο χωριό. Στο σημείο ωστόσο καταφθάνουν λίγο αργότερα η συγκάτοικός της με τον φίλο της, καθώς και η μητέρα της, Βάνα – που υποδύεται η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.

«Το παιδί», έρχεται στην ΕΡΤ σε σκηνοθεσία του Στέφανου Μπλάτσου και σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 21:45.

{https://www.instagram.com/reel/DOGExPTEotU/?utm_source=ig_embed}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Τελικά η διατροφική χοληστερίνη επηρεάζει τη χοληστερίνη στο αίμα;

Τελικά η διατροφική χοληστερίνη επηρεάζει τη χοληστερίνη στο αίμα;

Αρκεί το περπάτημα ως άσκηση μετά τα 50;

Αρκεί το περπάτημα ως άσκηση μετά τα 50;

Περιεμμηνόπαυση και εμμηνόπαυση σε αριθμούς - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Περιεμμηνόπαυση και εμμηνόπαυση σε αριθμούς - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Οι 3 πιο υγιεινοί χυμοί, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Οι 3 πιο υγιεινοί χυμοί, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

Σχετικά Άρθρα

«House of Guinness»: Πρώτο τρέιλερ για τη νέα σειρά του δημιουργού των «Peaky Blinders»

«House of Guinness»: Πρώτο τρέιλερ για τη νέα σειρά του δημιουργού των «Peaky Blinders»

Entertainment
Δήμητρα Ματσούκα: Αυτός είναι ο λόγος που «απέχει» από τα social media

Δήμητρα Ματσούκα: Αυτός είναι ο λόγος που «απέχει» από τα social media

Life
ΕΡΤ: «Νωρίς- νωρίς» με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη- Δείτε το τρέιλερ

ΕΡΤ: «Νωρίς- νωρίς» με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη- Δείτε το τρέιλερ

Life
Η «Μεγάλη Χίμαιρα» έρχεται στην ΕΡΤ: Η μεγαλύτερη τηλεοπτική συμπαραγωγή που έγινε ποτέ στην Ελλάδα

Η «Μεγάλη Χίμαιρα» έρχεται στην ΕΡΤ: Η μεγαλύτερη τηλεοπτική συμπαραγωγή που έγινε ποτέ στην Ελλάδα

Life

NETWORK

Περιεμμηνόπαυση και εμμηνόπαυση σε αριθμούς - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Περιεμμηνόπαυση και εμμηνόπαυση σε αριθμούς - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

healthstat.gr
Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

ienergeia.gr
Το καλύτερο τσάι για τη μείωση της φλεγμονής, σύμφωνα με διαιτολόγο

Το καλύτερο τσάι για τη μείωση της φλεγμονής, σύμφωνα με διαιτολόγο

healthstat.gr
Τελικά η διατροφική χοληστερίνη επηρεάζει τη χοληστερίνη στο αίμα;

Τελικά η διατροφική χοληστερίνη επηρεάζει τη χοληστερίνη στο αίμα;

healthstat.gr
Από την πρώτη έμμηνο ρύση μέχρι την εμμηνόπαυση: Οδηγός επιβίωσης για τις γυναίκες

Από την πρώτη έμμηνο ρύση μέχρι την εμμηνόπαυση: Οδηγός επιβίωσης για τις γυναίκες

healthstat.gr
Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

ienergeia.gr
Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

ienergeia.gr
Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

ienergeia.gr