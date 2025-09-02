«Το παιδί»: Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ- Δείτε το τρέιλερ

Πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Μια νέα, ανατρεπτική σειρά, έρχεται στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ, με ξεχωριστές ερμηνείες και μια ιδιαίτερη πλοκή, με εμφανή τα στοιχεία της «μαύρης κωμωδίας». Ο τίτλος αυτής: «Το παιδί».

Ο τηλεοπτικός σταθμός της ΕΡΤ, έδωσε στη δημοσιότητα, το πρώτο τρέιλερ της σειράς, με την αφήγηση να ξεκινάει «σαν ανέκδοτο» και τους συντελεστές να βρίσκονται μέσα σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο.

Νέο πρόγραμμα ΕΡΤ- «Το παιδί»

Από τις πρώτες κιόλας στιγμές, «Το παιδί», φαίνεται μια πολλά υποσχόμενη σειρά, καθώς στην αφήγηση η πρωταγωνίστρια σημειώνει χαρακτηριστικά: «Πώς ξεκινάνε κάτι ανέκδοτα, που λένε, μέσα σε ένα μπαρ μπαίνουν τρεις τύποι και κάτι γίνεται;». Οι πρώτες ατάκες της ηθοποιού, Ντένια Στασινοπούλου- που υποδύεται την Άρτεμις- προμηνύουν για τα όσα έπονται.

Στο τρέιλερ, η αφήγηση συνεχίζεται μια σύντομη αναφορά στους συντελεστές: «Σε ένα κλεμμένο αγροτικό, βρίσκονται ο γιος ενός εξαφανισμένου ρώσου μεγιστάνα που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, ο γιος, όχι ο μεγιστάνας. Η κολλητή μου που έχει θέμα με τα social media. Το αγόρι της, που από όταν έκανε τατουάζ κυκλοφορεί συνέχεια χωρίς μπλούζα. Η μάνα μου, που από όταν την έπιασα αγκαλιά με τον φίλο μου, μιλάμε πολύ σπάνια. Και εγώ μια τέως πρωταθλήτρια τάε κβο ντο».

«Τι κάνουμε όλοι εμείς στο αγροτικό; Μας κυνηγάει η ρωσική μαφία».

«Τώρα που το σκέφτομαι δεν θα έπρεπε να το έχω ξεκινήσει σαν ανέκδοτο», σημειώνει η πρωταγωνίστρια!

Όπως λοιπόν έχει γίνει γνωστό, όλα ξεκινούν όταν η Άρτεμις, σώζει από μια δολοφονική επίθεση τον έφηβο Ντιμίτρι –που υποδύεται ο Βασίλης Μπούτσικο- ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Γρήγορα διαπιστώνει ότι όσο το παιδί είναι ζωντανό συνεχίζει να αποτελεί στόχο τόσο αυτών που διέταξαν την επίθεση όσο και της Αστυνομίας που φαίνεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Στην πορεία, η Άρτεμις, χωρίς κάποια βοήθεια, αποφασίζει να φύγει από την Αθήνα μαζί με τον Ντιμίτρι για να φτάσουν στο εγκαταλελειμμένο -για χρόνια πατρικό της σπίτι, σε ένα απομακρυσμένο χωριό. Στο σημείο ωστόσο καταφθάνουν λίγο αργότερα η συγκάτοικός της με τον φίλο της, καθώς και η μητέρα της, Βάνα – που υποδύεται η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.

«Το παιδί», έρχεται στην ΕΡΤ σε σκηνοθεσία του Στέφανου Μπλάτσου και σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 21:45.

