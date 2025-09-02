Klavdia: Απαστράπτουσα στο πλευρό του Σταμάτη Κραουνάκη

Η Klavdia, «έδωσε» τον καλύτερό της ευατό!

Η Klavdia, πραγματοποίησε ακόμη ένα μεγάλο βήμα για την καριέρα της, μετά την ερμηνεία της στη σκηνή του Ωδείου Ηρώδου Αθηνών και στην παράσταση «Αριστοφάνεια», του συνθέτη Χρήστου Λεοντή. Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια, ντυμένη στα κίτρινα και με την καθηλωτική χροιά της, κέρδισε το χειροκρότημα των θεατών, συγκινώντας με την παρουσία της.

Ειδικότερα, η νεαρή ερμηνεύτρια, ανέλαβε να «κλείσει» την παράσταση της ερμηνεύοντας το «Τραγούδι της Ειρήνης» του Αριστοφάνη, ενώ στο πλευρό της βρέθηκαν σπουδαστές της δραματικής σχολή του θεάτρου τέχνης Κάρολος Κουν, η χορωδία των εκπαιδευτηρίων Κωστέα Γείτονα καθώς και το σύνολο «Διαφωνία».

Η Klavdia στο πλευρό του Σταμάτη Κραουνάκη

Στην παράσταση, τον Αριστοφάνη υποδύθηκε ο ταλαντούχος Σταμάτης Κραουνάκης, ενώ το εγχείρημα ήταν σε σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού.

Η ερμηνεύτρια, εμφανώς συγκινημένη, προχώρησε σε μια ξεχωριστή ανάρτηση στα Μέσα κοινωνική δικτύωσης. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ορισμένα στιγμιότυπα από την βραδιά, ενώ επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή της με την εξής λεζάντα:

«What a night. Τεράστια τιμή να τραγουδάς σε έναν τόσο εμβληματικό χώρο με τόσο καταξιωμένους και ταλαντούχους καλλιτέχνες. Ευχαριστώ θερμά τον κ. Χρήστο Λεοντή και τον αγαπημένο Σταμάτη Κραουνάκη για την εμπιστοσύνη και την τιμή που μου έκαναν να συμμετέχω σε αυτή την παράσταση. Πάντα ευγνώμων για την καλύτερη ομάδα».

Στο πλευρό της πάντοτε, ο σύντοφός της Oge.

Μάλιστα, όπως έχει γίνει γνωστό η Klavdia, αναμένεται να δώσει το παρών και στο Καλλιμάρμαρο, στην μεγάλη συναυλία – αφιέρωμα προς τον Στέλιο Καζαντζίδη.

{https://www.instagram.com/p/DOGeLbACLWQ/?hl=el&img_index=1}