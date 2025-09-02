Μπέσσυ Μάλφα: Όσα μοιράστηκε η ηθοποιός με δάκρυα στα μάτια

Σε κλίμα συγκίνησης «έδωσε» συνέντευξη η ηθοποιός Μπέσσυ Μάλφα, στην Κατερίνα Καραβάτου.

Η Μπέσσυ Μάλφα, σήμερα, το πρωί της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε στον καναπέ της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα», όπου και παραχώρησε μια ξεχωριστή και άκρως συγκινητική συνέντευξη στην παρουσιάστρια, Κατερίνα Καραβάτου.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο γυναίκες προσέγγισαν θέματα αναφορικά με την ζωή της Μπέσυ Μάφλα, τις κόρες της και την προσωπική της καριέρα, ενώ αποκάλυψαν πως τις συνδέει και μια βαθιά φιλία.

Η ηθοποιός, Μπέσσυ Μάλφα στο «Καλοκαίρι Παρέα»

Με ιδιαίτερη συγκίνηση υποδέχτηκε η παρουσιάστρια την Μπέσυ Μάλφα στο παλτό του «Καλοκαίρι Παρέα», ενώ με τη ροή της συζήτησης, θυμήθηκαν ορισμένες κοινές εμπειρίες που τις ενώνουν.

Αρχικά, αξίζει να σημειωθεί, πως οι δίδυμες κόρες της ηθοποιού έχουν δημιουργήσει το δικό τους συγκρότημα, «Σκιαδαρέσες». Η παρουσιάστρια μάλιστα, στην αρχή της συζήτησης, αποκάλυψε πως η 14χρονη κόρη της, Αέλια, είναι μεγάλη fan των νεαρών γυναικών.

Με τη σειρά της, Μπέσσυ Μάλφα στην αποκάλυψη αυτή αποκρίθηκε: «Είναι πολύ συγκινητικό, είδες ήμασταν φίλοι, παραμένουμε φίλοι και τα παιδιά μας είναι φίλοι χωρίς να το ξέρουν. Εγώ το θεωρώ αυτονόητο που έχουν επιτυχία, επειδή είναι παιδιά που πάντα πάλευαν μόνες τους. Είναι παιδιά που ακούγανε πάντα μουσική, έχουν μουσική παιδεία. έπαιζαν πιάνο, έκαναν μπαλέτο, μου φαίνεται φυσικό σαν πορεία».

Συνέχισε μάλιστα, λέγοντας, πως η ίδια με τον σύζυγό της, Γεράσιμο Σκιαδαρέση, δεν απουσιάζουν από καμία εμφάνιση των διδύμων: «Δεν μας εξέπληξε εμένα και του συζύγου μου. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν η αγάπη του κόσμου, είναι δύσκολο να κάνει κάποιος δουλειά αυτό που αγαπά. Για εμένα αυτό είναι επιτυχία. Προσπαθώ μερικές φορές να σκέφτομαι ότι όλο αυτό δεν είναι αυτονόητο για να το χαρώ. Πάμε και τις βλέπουμε παντού, είμαστε groupies, πάμε με το ποτάκι μας τις βλέπουμε, χορεύουμε μαζί με τον κόσμο».

Αναφορικά με την καριέρα της ηθοποιού, η ίδια θέλησε να τονίσει ορισμένες λεπτομέρειες λέγοντας: «Δεν νομίζω ότι έχω κάνει κάτι σπουδαίο, το σπουδαίο για εμένα είναι ότι κατάφερα να επιβιώσω με τις δικές μου αξίες και ότι γνώρισα πολύ καλούς ανθρώπους, για εμένα αυτό με ξεπερνά. Είχα πάντα μια ψευδαίσθηση ότι με αγαπούν όλοι, αλλά μετά αυτό με σημάδεψε και το κουβαλάω και σήμερα, ότι κάτι υπάρχει. Εγώ αυτό το λέω το σύμπλεγμα του Θεού, αλλά μετά κατάλαβα ότι είχα πολύ ωραίες εμπειρίες».

Τα δάκρυα των δύο γυναικών, ήρθαν όταν η Κατερίνα Καραβάτου, αναφέρθηκε στις οικογένειές τους και στον Γεράσιμο Σκιαδαρέση, ενώ υπογράμμισε πως είναι δύσκολο οι γονείς να διατηρούν τόσο «στενές» σχέσεις με τους φίλους των παιδιών. Η ηθοποιός τοποθετήθηκε συγκινημένη ως εξής:

«Είναι πολύ σημαντικό οι φίλοι των παιδιών σου να είναι και δικοί σου, όχι με την έννοια της φιλίας αλλά είναι κοντά σου και μέσα στο σπίτι σου. Έχω καταπληκτικούς φίλους, καταπληκτικούς φίλους. Αν είσαι μια οικογένεια που στηρίζεις τα παιδιά σου, γιατί εμένα με στήριξαν οι γονείς μου πάρα πολύ, μαθαίνεις και στηρίζεις και τον εαυτό σου. Γιατί λες ότι κάποιος με αγαπάει, κάποιοι με αγαπούν αλλά πρέπει να αγαπήσεις και εσύ τον εαυτό σου».