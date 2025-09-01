Games
Σταμάτης Γονίδης: Από επιλογή δεν ανήκω στο «lifestyle» - Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου

Σταμάτης Γονίδης: Από επιλογή δεν ανήκω στο «lifestyle» - Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου Φωτογραφία: Φωτογραφία:Instagram screenshot/ @gonidis_official
Αποχώρησε ο Σταμάτης Γονίδης από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο.

Σε μια προσωπική ανακοίνωση προχώρησε ο Σταμάτης Γονίδης, σήμερα το απόγευμα της Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου, κατά την οποία έκανε γνωστή την αποχώρησή του από το σχήμα που ήθελε τον καλλιτέχνη μαζί με τον Γιάννη Πλούταρχο στη νυχτερινή Αθήνα.

Πιο συγκεκριμένα, παρά το γεγονός πως είχε επισημοποιηθεί η συνεργασία των δύο τραγουδιστών σε νυχτερινό κέντρο της πρωτεύουσας, στην οδό Πειραιώς, ο Σταμάτης Γονίδης, ακύρωσε της εμφανίσεις του, τονίζοντας μάλιστα, πως τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται θα πρέπει να σέβονται την ιστορία του στο χώρο και να μην τον υποτιμούν.

Η ανακοίνωση του Σταμάτη Γονίδη

Το απόγευμα της Δευτέρας λοιπόν ο καλλιτέχνης μέσω της ανακοίνωσής του προς τα μέσα, σημειώνοντας πως η επιλογή του να «κρατά της αποστάσεις» του από το «lifestyle», δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να τον σέβονται.

Ο Σταμάτης Γονίδης λοιπόν έκανε γνωστή την απόφασή του πως αυτόν το χειμώνα θα απέχει από τη νυχτερινή ζωή και την πίστα, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Θα απέχω αυτό τον χειμώνα από τις πίστες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ αυτονόητο ότι αυτοί που συνεργάζομαι θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου.

Το γεγονός ότι από επιλογή δεν ανήκω στο «lifestyle» δεν σημαίνει ότι κάποιοι μέσα από το διαδίκτυο μπορούν να με υποτιμούν και να μη με σέβονται.

Ο νοών νοείτω.

Σταμάτης Γονίδης».

