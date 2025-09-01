Δούκισσα Νομικού: Αποχαιρετά το καλοκαίρι με φωτογραφίες από τη θάλασσα

Η Δούκισσα Νομικού, αποχαιρετά το φετινό καλοκαίρι, κάνοντας… μια ακόμη βουτιά.

Η Δούκισσα Νομικού, υποδέχτηκε τον Σεπτέμβρη με τον πιο «ζεστό» τρόπο και με μια τελευταία βουτιά στην παραλία. Το μοντέλο και παρουσιάστρια, θέλησε να μοιραστεί ορισμένα στιγμιότυπα από τις ανέμελες στιγμές του καλοκαιριού της, με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Πόζαρε ανέμελη, χαμογελαστή και γεμάτη ευτυχία, πλάι στη θάλασσα φορώντας, ένα μπλε μαγιό- μπικίνι και ένα ροζ καφτάνι στα μαλλιά της.

Η ανάρτηση της Δούκισσας Νομικού στο Instagram

Με κόκκινα νύχια, μπλε μαγιό και μια αλυσίδα στη μέση, κρατώντας ένα κοχύλι, η άκρως γοητευτική Δούκισσα Νομικού, υποδέχτηκε τον Σεπτέμβριο, αποχαιρετώντας τις ανέμελες στιγμές του καλοκαιριού.

Ταυτόχρονα, το καρουζέλ φωτογραφιών που δημοσίευσε, θέλησε να το συνοδεύσει με μια λιτή, αλλά κατανοητή λεζάντα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Τελειώσαμε παιδιά. Είστε έτοιμοι;», αναφερόμενη σαφώς τόσο στους διαδικτυακούς της φίλους , όσο –μάλλον- και στον ίδιο της τον εαυτό! Επιπλέον, ως hashtag, τοποθέτησε: «αντίο καλοκαίρι», «γεια σου Σεπτέμβρη».

Μάλιστα, πολλοί από τους θαυμαστές της, έσπευσαν να εκδηλώσουν το θαυμασμό τους απέναντι στο καταξιωμένο μοντέλο με ευχές για την νέα σεζόν που ξεκίνησε σήμερα, με τον ερχομό του Σεπτεμβρίου.

Πάντα κομψή και όμορφη η Δούκισσα Νομικού, έκανε μια τελευταία βουτιά.

Η ανάρτησή της στα social media:

{https://www.instagram.com/p/DODr25XDbCY/?hl=el&img_index=1}