Η Χριστίνα Σούζη εμφανίστηκε με άφρο λουκ στους «Αταίριαστους»: «Τελείως viral θα γίνουμε»

Εξέπληξε με την εφάνισή της η μετεωρολόγος.

Η μετεωρολόγος του Σκαϊ, Χριστίνα Σούζη, έκανε μια ανατρεπτική εμφάνιση στους «Αταίριαστους» με ένα διαφορετικό λουκ στα μαλλιά της.

Όπως εξήγησε έκανε την αλλαγή με το άφρο λουκ πριν από έναν μήνα, όταν έφυγε για διακοπές. «Μόλις τελείωσα από εδώ πήγα στο κομμωτήριο. Είναι τα δικά μου μαλλιά συν περμανάντ, τα μαλλιά μου είναι κατσαρά έτσι κι αλλιώς» εξήγησε η μετεωρολόγος.

«Έλα μέσα Τζούλιους Έρβινγκ» είπαν οι «Αταίριαστοι» Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να πειράζουν στην μετεωρολόγο για τα μαλλιά της ρωτώντας της αν μένουν έτσι αν βραχεί, με τη Χριστίνα Σούζη να απαντάει: «Θα έρθω μια ημέρα βρεγμένη να με δείτε. Είπα να αλλάξω βαρέθηκα τόσα χρόνια».

«Θα σε στείλουμε με τον Αντετοκούνμπο. Οι μαμάδες με αυτό το μαλλί ήταν, με αυτό μεγαλώσαμε» συνέχισε ο Χρήστος Κούτρας με τη γνωστή μετεωρολόγο να αποκαλύπτει: «έχει έρθει πάλι στη μόδα η περμανάντ και την κάνουν και άνδρες, αφήνουν μπροστά το μαλλί να μεγαλώνει και ξέρεις πόσο ωραίο γίνεται».

Μάλιστα στα πειράγματα που της έκαναν οι παρουσιαστές απάντησε: «Τελείως viral θα γίνουμε».