Γιώργος Λιάγκας: Στα σοκάκια της Μυκόνου μαζί με την Αντωνά (βίντεο)

Η κάμερα κατάφερε και έπιασε μαζί το ζευγάρι.

Στη Μύκονο ταξίδεψαν ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά, όσο η ίδια βρισκόταν σε άδεια από το πλατό της εκπομπής «Καλοκαίρι παρέα».

Η κάμερα του Mykonos Live TV απαθανάτισε το ζευγάρι για πρώτη φορά να περπατούν μαζί χαλαροί στα Ματογιάννια κατά την διάρκεια βραδινής εξόδου τους.

Οι δυο τους λοιπόν, διασκέδασαν στο γνωστό bar restaurant του νησιού ενώ στη συνέχεια περπάτησαν στα γραφικά σοκάκια.

Είναι η πρώτη φορά που ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 κυκλοφορεί δημόσια με σύντροφό του μετά τον χωρισμό του από την Φαίη Σκορδά.