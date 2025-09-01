Ματίνα Νικολάου: Όσα αποκάλυψε για την καριέρα και τη ζωή της

Η Ματίνα Νικολάου, παραχώρησε στην Κατερίνα Καραβάτου, μια ξεχωριστή συνέντευξη, όπου αναφέρθηκε στην καριέρα, τη ζωή της και τον 18χρονο γιο της.

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε σήμερα το πρωί, η ηθοποιός, Ματίνα Νικολάου, στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», του ΑΝΤ1.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός, βρέθηκε το πρωί της Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου, στον καναπέ της εκπομπής και μιλώντας στην Κατερίνα Καραβάτου, προχώρησε σε μια άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη, κατά την οποία αναφέρθηκε στην καριέρα της, την εκπομπή «ΝΜ Βραδιάτικα», αλλά και τον 18χρονο γιο της, που βλέπει να ανεξαρτητοποιείται πλήρως, σταδιακά.

Η Ματίνα Νικολάου στο «Καλοκαίρι Παρέα»

Εκ πρώτοις λοιπόν, η ηθοποιός, μίλησε για την εκπομπή «ΝΜ Βραδιάτικα», στην οποία συνεργάστηκε με τον Νίκο Μουτσινά και είχε αναλάβει τον ρόλο της τηλεοπτικής «Βάνιας». Έτσι, αναφέρθηκε σε ορισμένες διαφορές που εντόπισε, αλλά και στο πρόωρο τέλος της εκπομπής.

Μάλιστα, εκτός των άλλων, αποκάλυψε πως την τελευταία φορά που βρέθηκε με την παρουσιάστρια, ήταν ιδιαίτερα κουρασμένη, ενώ πλέον αισθάνεται και είναι ανανεωμένη.

Η ίδια λοιπόν, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Και εσωτερικά αισθάνομαι πιο ανανεωμένη, την τελευταία φορά που με είδες ήταν μια συσσωρευμένη κούραση από αυτά τα τελευταία χρόνια που δεν είχα καταλάβει τι συμβαίνει. Περνούσε η ζωή μου χωρίς να καταλαβαίνω τι μου συμβαίνει. Από το τέλος της εκπομπής και μετά συνειδητοποίησα κάποια πράγματα, ξεκουράστηκα πάρα πολύ, σκέφτηκα, πήρα αποφάσεις και παίρνω κάποιες αποστάσεις για τα πράγματα που έρχονται. Όταν είσαι μέσα σε αυτή τη δίνη δεν καταλαβαίνεις κάποια πράγματα».

Αναφορικά μάλιστα για το πρόωρο τέλος της εκπομπής, που συμμετείχε ως «Βάνια», δήλωσε: «Δεν έχω απάντηση στο τι δεν πήγε καλά με την εκπομπή. Αυτό που κρατάω εγώ μετά την απότομο τέλος είναι αυτό που έχουμε ζήσει. Γιατί είναι κάτι κάτι πολύ πρωτόγνωρο και ξεχωριστό για εμένα. Δεν φανταζόμουν ότι θα έκανα καθημερινή και live εκπομπή. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Αυτό που κρατάω από αυτή την συνεργασία με τον Νίκο και όλους τους ανθρώπους που συνεργάστηκα ήταν από τα πιο όμορφα χρόνια που πέρασα στην δουλειά, δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς, ίσως ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Γι’ αυτό και το ξανακάμε, γιατί μας έλειψε, αλλά είχε περάσει ένας χρόνος και λίγο είχε χαθεί αυτό».

Έπειτα, αναφορικά με τον νεαρό ο γιο της η ηθοποιός, δήλωσε πως ο ίδιος, φέτος, τελειώνει τη φοίτησή του στο Λύκειο και αναμένει τις Πανελλαδικές εξετάσεις, με στόχο κάποια σχολή ηχοληψίας.

Σε αυτό το σημείο μάλιστα, να σημειωθεί πως η ηθοποιός είχε αποκτήσει το γιο της με τον πρώην – πλέον – σύντροφό της, Βασίλη Πορφυράκη.

«Ο γιος μου είναι πολύ καλά, τελειώνει το σχολείο φέτος, δεν έχω καταλάβει πώς έγινε αυτό. Τώρα τελειώνει το σχολείο, έχει αρχίσει διάβασμα για τις Πανελλαδικές. Είναι μουσικός, έχει συγκρότημα, παίζει ηλεκτρική κιθάρα. Είμαι πολύ υπερήφανη, νιώθω μια μεγάλη ασφάλεια με τον γιο μου. Είμαι τυχερή που έχει μια τέτοια ασχολία. Ασχολείται πάρα πολλές ώρες, περισσότερες ίσως από ό,τι θα έπρεπε. Θέλει να περάσει σε μια σχολή ηχοληψίας γιατί θέλει να ασχοληθεί γενικότερα με το αντικείμενο», δήλωσε αρχικά για τον γιο της.

Συμπλήρωσε μάλιστα: «Υπάρχει σχολή στο Ρέθυμνο και την Κέρκυρα. Του χρόνου θα αρχίσουμε να ψάχνουμε σπίτι, σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει εκεί, δεν θα πάθουμε κάτι, υπάρχουν τόσες σχολές ιδιωτικές. Άμα φύγει θα είμαι μόνη μου στο σπίτι αλλά υπήρχαν πάρα πολλές στιγμές που δεν μέναμε μαζί».

Δεν απέκρυψε μάλιστα η ηθοποιός, πως ο 18χρονος γιος της, είναι ήδη αισθητά ανεξάρτητος: «Επειδή η γιαγιά του μένει στο Μαρκόπουλο και εκείνος πήγαινε σχολείο εκεί οπότε έμενε συνέχεια εκεί, εγώ πηγαινοερχόμουν Αθήνα. Έχει ανεξαρτητοποιηθεί λίγο ο Παναγιώτης και είμαστε πάρα πολύ καλά, είμαστε πάρα πολύ ωραία, έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Άμα περάσει στο Ρέθυμνο θα πηγαίνουμε διακοπές εκεί».