Δήμητρα Ματσούκα: Αυτός είναι ο λόγος που «απέχει» από τα social media

Η Δήμητρα Ματσούκα, μπήκε με το δεξί στο «Πρωίαν σε είδον».

Η ηθοποιός, Δήμητρα Ματσούκα, έδωσε σήμερα το παρόν στην καθημερινή εκπομπή στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και παραχώρησε στον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά, μια ξεχωριστή συνέντευξη, εφ’ όλης της ύλης.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η ηθοποιός, μίλησε σήμερα το πρωί της Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου στο τηλεοπτικό δίδυμο της ΕΡΤ, προσεγγίζοντας θέματα που αφορούν την καριέρα της, τη δουλειά της, αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ίδια, αποκάλυψε πως πέρασε ένα ξεχωριστώ και όμορφο καλοκαίρι, καθώς ύστερα από αρκετά χρόνια ήταν το πρώτο που δεν δούλευε ή δεν συμμετείχε σε κάποια παραγωγή: «Έκανα μπάνια. Μια τυπική ημέρα του καλοκαιριού είναι θάλασσα και φαγητό!», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με την καριέρα της, η ηθοποιός, εξήγησε στους δύο παρουσιαστές, πως είχε αρκετό καιρό να «δώσει» συνέντευξη, ενώ δεν δίστασε να σημειώσει: «Δεν υπήρξα ποτέ και πολύ γρήγορα έκανα και άλλα πράγματα. Μετά την πρώτη μου κωμωδία ήθελα να κάνω άλλα πράγματα, γιατί είναι πολύ εύκολο σε μία μικρή χώρα να τυποποιηθείς. Ευτυχώς εγώ ήμουν τυχερή και έκανα διαφορετικά είδη. Όταν γίνεται επιτυχία με κάτι, ζητάνε το ίδιο, όπως συμβαίνει όλους. Εκεί λες «όχι». Έχω πει πολλά και δεν μετάνιωσα κανένα».

Σε δεύτερο χρόνο, όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Δήμητρα Ματσούκα, διατηρεί μια απόσταση, ενώ η ίδια τόνισε πως η απόφασή της είναι συνειδητή:

«Είναι συνειδητή μου απόφαση γιατί πιστεύω πολύ στην αξία της προσωπικής στιγμής και θέλω – αν και δεν είναι εύκολο από την ανθρώπινη φύση αλλά και από τη δουλειά που κάνουμε – κάπως να αντισταθώ σε αυτή τη ματαιοδοξία και στον ναρκισσισμό, γιατί είναι πολύ εύκολο να παρασυρθείς και δεν θέλω να το κάνω αυτό».

«Όλα αυτά τα χρόνια το Instagram, μπορεί να έχω 4-5 φωτογραφίες από κάποιο περιοδικό που να είναι πολύ ωραίες και θα βάλω μόνο τη μία. Προσπαθώ. Δεν το θέλω αυτό το πράγμα, μου φαίνεται αστείο. Δεν είναι το άγχος που θα μου δημιουργούσε να το διαχειριστώ όλο αυτό, είναι ότι θα έπεφτα χαμηλά στα μάτια μου. Δεν ξέρω. Μου αρέσουν οι ηθοποιοί που τους βλέπω κυρίως μέσα από τους ρόλους τους και δεν ξέρω και κάθε στιγμή της ζωής τους. Βλέπω όμως τα social media. Μου αρέσει πολύ δυστυχώς το Tik Tok», συμπλήρωσε η ηθοποιός.