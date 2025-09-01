Αλίκη Βουγιουκλάκη: Σπάνια κοινή φωτογραφία με τον δεύτερο σύζυγό της

Ένα σπάνιο στιγμιότυπο με τον δεύτερο σύζυγο της αείμνηστης ηθοποιού που λίγοι ξέρουν.

Μία σπάνια φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη με τον δεύτερο συζυγό της Γιώργο Ηλιάδη δημοσιεύθηκε στο λογιαριασμό στο Facebook που αναρτά περιεχόμενο για την αείμνηστη ηθοποιό.

Οι δυο τους υπήρξαν παντρεμένοι για περίπου έναν χρόνο, σε έναν γάμο που πραγματοποιήθηκε διακριτικά και δεν απασχόλησε ιδιαίτερα τα φώτα της δημοσιότητας. Το ζευγάρι είχε επιλέξει να κρατήσει χαμηλούς τόνους, πραγματοποιώντας ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις.

Ο γάμος τους τελέστηκε μυστικά, στις αρχές της δεκαετίας του ’80, στο εκκλησάκι της Παναγίας Γοργοεπήκοου δίπλα στη Μητρόπολη Αθηνών. Πολύ αργότερα, το 1993, η μεγάλη μας σταρ μίλησε για πρώτη φορά δημόσια στον Νίκο Χατζηνικολάου και την εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», αποκαλύπτοντας την ύπαρξη αυτού του γάμου και χαρίζοντας στην εκπομπή ρεκόρ τηλεθέασης. Με το γνωστό της χιούμορ είχε δηλώσει: «Σας την έσκασα!».

Ο Γιώργος Ηλιάδης, επιχειρηματίας και δημοσιογράφος κυπριακής καταγωγής, υπήρξε ο δεύτερος σύζυγος της Αλίκης. Το 1979 ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, ενώ έναν χρόνο αργότερα χώρισαν και εκείνος επέστρεψε στην πρώτη του σύζυγο.

Σε παλαιότερη ανάρτηση του λογαριασμού «Aliki Vougiouklaki Online», παρουσιάστηκε μια σπάνια φωτογραφία του ζευγαριού από το Λονδίνο, τραβηγμένη από τον προσωπικό φίλο και φωτογράφο της Αλίκης, Μαρίνο Κουσουμίδη. Πολλοί μάλιστα θεωρούν τον Γιώργο Ηλιάδη ως τον μεγαλύτερο έρωτα της ζωής της.

Ο Γιώργος Ηλιάδης έφυγε από τη ζωή το καλοκαίρι του 2024, με την είδηση του θανάτου του να ανακοινώνεται από τον Δήμαρχο και εκλεγμένο Περιφερειάρχη Λευκωσίας, Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη.