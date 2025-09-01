Games
Έγινε νονά η Δανάη Μπάρκα- Η συγκινητική της ανάρτηση

Έγινε νονά η Δανάη Μπάρκα- Η συγκινητική της ανάρτηση Φωτογραφία: Φωτογραφίες: Instagram screenshot/ @danai_barka
Συγκινεί η Δανάη Μπάρκα!

Ντυμένη στα κόκκινα υποδέχτηκε τον Σεπτέμβρη η Δανάη Μπάρκα, με έναν μοναδικό τρόπο, καθώς σήμερα, όπως μετέφερε η ίδια στους διαδικτυακούς τη φίλους, έγινε νονά.

Πιο συγκεκριμένα η παρουσιάστρια και ηθοποιό, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, μετέφερε ορισμένες λεπτομέρειες από το μυστήριο που πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Σώστη Σερίφου, με φωτογραφίες και στιγμιότυπα που θυμίζουν καλοκαίρι και ανέμελες στιγμές.

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα στο Instagram

Εμφανώς συγκινημένη για το ρόλο της λοιπόν η Δανάη Μπάρκα, δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες, πλάι στους φίλους της αλλά και το νεοφώτιστο που του χάρισε το όνομα…Έρως.

«Ο Σεπτέμβρης μπήκε με τον πιο όμορφο τρόπο. Νονά στο νησί, στο παιδί των φίλων μου που όλα τα καλοκαίρια είναι συνώνυμα με τ’ όνομά τους», έγραψε χαρακτηριστικά στην δημοσίευσή της.

Με γλαφυρότητα και ειλικρίνια, σε δεύτερο χρόνο, περιέγραψε της συνθήκες του μυστηρίου, ενώ συγκίνησε με τα ξεχωριστά λόγια που επέλεξε να περιγράψει τους φίλους και πλέον κουμπάρους της, ενώ δήλωσε «ερωτευμένη» με το νησί της Σερίφου:

«Με φίλους, με οικογένεια, με μαγιό μέσα απ’ τα ρούχα, με οργάνωση μιας εβδομάδας, με έναν τρελό μπαμπά και μια κούκλα μαμά. Και τ’ όνομα αυτού… Έρως. Έρωτας με την πρώτη ματιά το νησί, έρωτας ο μπέμπης, έρωτας όλα! Ένα ηλιοβασίλεμα στο νησί μας. Νονοί και ένωση για πάντα. Οι φίλοι είναι ιεροί γιατί επιλέγουμε την οικογένεια που θα έχουμε για πάντα. Έρως μου, πάντα εδώ».

Σε υστερόγραφο μάλιστα συμπλήρωσε: «Δεν είναι μαγικό να βλέπεις τους φίλους σου να δημιουργούν οικογένειες και να γεννιούνται ζωές που τις ξέρεις από 0 χρονών και μεγαλώνουν;»

Ευτυχισμένη, ντυμένη στα κόκκινα, νονά και πλάι στους φίλους της υποδέχτηκη η παρουσιάστρια και ηθοποιός.

Δείτε την ανάρτησή της:

{https://www.instagram.com/p/DOEfp3wDBfK/?hl=el&img_index=1}

