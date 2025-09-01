Games
Ιωάννα Τούνη: Ευχήθηκε «καλό μήνα» με μία διαφορετική ανάρτηση

Ιωάννα Τούνη: Ευχήθηκε «καλό μήνα» με μία διαφορετική ανάρτηση Φωτογραφία: Φωτογραφία: Instagram screenshot/ @j.touni
Με μια ξεχωριστή ανάρτηση ευχήθηκε η Ιωάννα Τούνη «Καλό μήνα» στους διαδικτυακούς της φίλους.

Η Ιωάννα Τούνη, αποχαιρέτησε το καλοκαίρι και υποδέχτηκε τον Σεπτέμβρη με μια διαφορετική ανάρτηση μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο TikTok, αναρτώντας ένα βίντεο όλο νόημα.

Ειδικότερα, η γνωστή influencer, έχει αποδείξει και στο παρελθόν, πως δεν αφήνει να την επηρεάζουν τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να υπάρχουν, ενώ για ακόμη μια φορά το αποδεικνύει.

Η ανάρτηση της Ιωάννα Τούνη στο TikTok

Στο βίντεο που ανήρτησε λοιπόν, παρουσιάζεται η ίδια να χορεύει μπροστά στην κάμερα, στους ρυθμούς της Μαντόνα και του «Telephone», όταν γυρνάει προς την κάμερα για να «μιλήσει» στους θεατές.

Πάνω στο βίντεο αναγράφει την ερώτηση: «Πώς αντέχεις όλα τα αρνητικά σχόλια; Πώς τα αντιμετωπίζεις;» και ανταποκρίνεται χορεύοντας και τραγουδώντας: «I’m kind of busy».

Παρ’ όλα αυτά, η influencer, συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα μακροσκελές κείμενο: «Τα έχω ακούσει ΟΛΑ… και όμως προσπαθώ να ζω σαν να μην ακούω τίποτα, σαν να μην με αγγίζει τίποτα! Ο κόσμος είναι κακός, θα λέει ΠΑΝΤΑ. Όσο «ανεβαίνεις» τόσο περισσότερα θα σου προσάπτουν. Η επιλογή είναι εάν θα κλειστείς στο σπίτι σου και τον εαυτό σου – φοβούμενη την κριτική – ή αν θα συνεχίσεις να κάνεις αυτό που αγαπάς! Στο τέλος της ημέρας, έχει όντως η γνώμη αγνώστων τόση σημασία για το ποιος είσαι;; Πρέπει να την αφήσεις να σε καθορίζει; ΕΓΩ ΘΑ ΠΩ ΟΧΙ. Καλό μήνα, συμπεθέρες!».

{https://www.tiktok.com/@j.touni/video/7545162809240259862}

