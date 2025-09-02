Games
Αμαλία Κωστοπούλου: Οι φωτογραφίες με τον αρραβωνιαστικό της

Το ζευγάρι ετοιμάζεται να παντρευτεί.

Η Αμαλία Κωστοπούλου μετά τις διακοπές της με πολυτελή θαλαμηγό στα Ελληνικά νησιά αλλά και το bachelorette πάρτι της στο Σεν Τροπέ, με τις φίλες της και την αδελφή της, Αλεξάνδρα, επέστρεψε στην Αμερική και συγκεκριμένα στο Όστιν του Τέξας.

Η 28χρονη κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου μετακόμισε εκεί εξαιτίας του 37χρονου αρραβωνιαστικού της, Τζέικ Μέντγουελ, ο οποίος μεγάλωσε στην Ουάσινγκτον και σπούδασε στην Καλιφόρνια, όπου και γνωρίστηκαν.

Χθες δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, 20 φωτογραφίες όπου δείχνει στους followers της, πώς ήταν το φετινό καλοκαίρι της.

Life

