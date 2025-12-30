«Υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον του Ισραήλ», είπε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον Τύπο χθες Δευτέρα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, παρά τις ενστάσεις του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, στενού συμμάχου του, στη Φλόριντα.

«Το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά», απάντησε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ερωτηθείς για την ενδεχόμενη πώληση F-35 στην Άγκυρα.

Η Ουάσιγκτον απέκλεισε την Τουρκία από το πρόγραμμα ανάπτυξης των F-35 το 2019 κι έναν χρόνο αργότερα της επέβαλε κυρώσεις, παρότι είναι σύμμαχος των ΗΠΑ στο NATO, επειδή οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις απέκτησαν ρωσικής κατασκευής σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας S-400.

Ωστόσο, ο Ν. Τραμπ διατηρεί καλή προσωπική σχέση με τον τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο υποδέχθηκε στα τέλη του Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο.

Και μόνο η ιδέα τέτοιας συμφωνίας κάνει δόντια να τρίζουν στο Ισραήλ, που θεωρεί ότι τα F-35 θα μετέτρεπαν σε πολύ σοβαρή απειλή την Τουρκία σε περίπτωση ξεσπάσματος πολέμου ανάμεσά τους, με φόντο τις διμερείς εντάσεις που καταγράφονται τελευταία όσον αφορά τη Συρία, αναφέρει το AFP.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι «πολύ καλός φίλος». «Δεν θα έχουμε προβλήματα», πρόσθεσε, «δεν θα γίνει τίποτα».

«Υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον του Ισραήλ», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Τα F-35 (Lockheed Martin), τα πιο προηγμένα από τεχνολογική άποψη μαχητικά των ΗΠΑ, αναπτύχθηκαν από την αμερικανική κατασκευάστρια σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη του NATO, στο πλαίσιο του λεγόμενου προγράμματος Joint Strike Fighter (JSF).

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας στην προεδρία, ο κ. Τραμπ είχε συμφωνήσει να υπογραφτεί συμφωνία για την πώληση μαχητικών του τύπου στα ΗΑΕ, αφού τα Εμιράτα αναγνώρισαν το Ισραήλ.

Έδωσε τον Νοέμβριο πράσινο φως σε πελώριο πακέτο πώλησης στρατιωτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων F-35, στη Σαουδική Αραβία.