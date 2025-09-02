Games
Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανάρτηση όλο νόημα - «Ανησύχησα βρε παιδί μου με αυτά που λένε στα κανάλια»

Νέα ανάρτηση από τον τραγουδιστή στο Instagram.

Καλυμμένος με μια λευκή πετσέτα ποζάρει σε νέα φωτογραφία, που ανάρτησε στο Instagram, ο Γιώργος Μαζωνάκης στέλνοντας το δικό του μήνυμα απέναντι στα όσα ακούγονται για τον ίδιο.

«Όλα καλά Γιώργο;» γράφει στην ανάρτησή του ο τραγουδιστής και συμπληρώνει με νόημα «ανησύχησα βρε παιδί μου με αυτά που λένε στα κανάλια».

Mετά την τελευταία επιστολή της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη που υποστηρίζει ότι η αδελφή του, Βάσω, με την οποία υπάρχει δικαστική διαμάχη, ήταν αμέτοχη στις εξελίξεις, ο δικηγόρος του τραγουδιστή σχολίασε «εκείνη το ενορχήστρωσε» και επέμεινε ότι εκείνη ήταν ηθική αυτουργός στην υπόθεση.

Screenshot_1_fe177.jpg

