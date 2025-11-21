«Ένα φιλάκι είναι λίγο, πολύ λίγο….» το φιλί Παπαρίζου – Μαζωνάκη στον αέρα του «Voice».

Άκρως εντυπωσιακή ήταν η είσοδος της Έλενας Παπαρίζου στο πλατό του «The Voice» σήμερα, το βράδυ της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, ο παρουσιαστής, Γιώργος Καπουτζίδης, υποδέχτηκε, όπως συνηθίζει, όλους τους κριτές στο πλατό της εκπομπή, προκειμένου να αναγνωρίσουν τις καλύτερες φωνές του διαγωνισμού.

Ενώ λοιπόν, οι τρεις coaches, είχαν λάβει τις θέσεις τους, η Έλενα Παπαρίζου πέρασε στο πλατό, πήρε αγκαλιά τον Γιώργο Καπουτζίδη και προχώρησε προς την πλευρά του Πάνου Μουζουράκη και του Χρήστου Μάστορα.

Όταν έφτασε η σειρά του Γιώργου Μαζωνάκη, η ερμηνεύτρια, τον προσέγγισε με χορευτικές κινήσεις, κοντοστάθηκαν και οι δύο, και έδωσαν ένα σύντομο, γλυκό φιλί στο στόμα.

Φυσικά, η κίνηση αυτή, δεν έμεινε ασχολίαστη από τους δύο κριτές, και τον παρουσιαστή, ενώ όλοι έμειναν έκπληκτοι.

«Το φιλάκι στο τέλος το είδατε; Αυτοί τώρα, ή έχουν αναπτύξει κόντρα ή έχουν κάνει συμμαχία εναντίον σας. Δεν έχω καταλάβει, ένα από τα δύο. Αυτός δεν μιλάει, αυτή γελάει, δεν αποκαλύπτει κάτι», σχολίασε ο Γιώργος Καπουτζίδης περιπαικτικά, ενώ ο Χρήστος Μάστορας, πρόσθεσε με χιούμορ: «Ή απλά θέλανε να φασωθούνε…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deem78r5ip8p?integrationId=40599y14juihe6ly}