Στα παρασκήνια του «The Voice» ο Χρήστος Μάστορα και ο Stan, θυμήθηκαν τη μουσική τους πορεία.

Μία ξεχωριστή συνάντηση έλαβε χώρα στα παρασκήνια του «The Voice», με τον Χρήστο Μάστορα και τον Stan, να κάνουν μία σύντομη αναδρομή στο παρελθόν, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων πως τους συνδέει μία βαθιά φιλία χρόνων.

Με αφορμή λοιπόν τα knockouts, ο Χρήστος Μάστορας ως coach κάλεσε τον φίλο του και συνάδελφό του για την πρώτη φάση μετά τα blind auditions. Οι δύο άνδρες, με χαμόγελο μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε», καθώς θυμήθηκαν την αρχή της καριέρας του.

Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, ο Χρήστος Μάστορα, αποκάλυψε πως παλαιότερα κάνανε πολλή παρέα ενώ έγραφαν μαζί και τραγούδια.

Όσα αποκάλυψαν ο Χρήστος Μάστορας και ο Stan

«Κρατάει 15 χρόνια αυτή η κολόνια. Ξεκινήσαμε μαζί τη μουσική μας πορεία και κάναμε και πολλή παρέα. Γράφαμε μαζί τραγούδια», είπε αρχικά ο Χρήστος Μάστορας με τον φίλο και συνάδελφό του να συμπληρώνει: «Μας συνδέει μία φιλία όλα αυτά τα χρόνια, που είναι ουσιαστική».

Στη συνέχεια, ο κριτής του «The Voice», ανέφερε: «Θυμόμαστε βραδιές Play Station στο Κερατσίνι και είχαμε γέλια πολλά. Είχαμε συναντηθεί και στην Πάρο».

Από την πλευρά του ο Stan, σημείωσε: «Με τον Χρήστο πάντοτε βρισκόμασταν και μέσα σε όλα αυτά δεν έλειπε η μουσική. Μας συνδέει πάρα πολύ και για αυτό δεν έχουμε χαθεί ποτέ».

