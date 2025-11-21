Στις 20 Νοεμβρίου 2024, έφυγε από τη ζωή ο σκηνοθέτης Μανούσος Μανουσάκης.

Ένας χρόνος έχει περάσει από την ημέρα που ο Μανούσος Μανουσάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, αφήνοντας πίσω του παρακαταθήκη, ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό έργο.

Σήμερα, Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, η σύζυγός του, Μαρία, μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno», εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται μέχρι και σήμερα το πένθος της, ενώ όπως σημειώνει, συχνά, βρίσκει τον δικό της τρόπο για να επικοινωνεί μαζί του.

«Σαν σήμερα ο Μανούσος κοιμήθηκε, δεν έφυγε από τη ζωή, κοιμήθηκε. Και όπως λέει και ο φίλος μου, ο Πέτρος Ξεκούτης «Αυτός που δεν ξεχνιέται, κοιμάται». Εγώ περιμένω ακόμα να ξυπνήσει. Είναι από τις καταστάσεις, που δεν μπορείς παρά να κάνεις το επόμενο βήμα».

Σε δεύτερο χρόνο, η ίδια, μίλησε για την καθημερινότητα που διατηρεί τον τελευταίο χρόνο, αποκάλυψε και τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζει να μιλάει μαζί του: «Ξυπνάω το πρωί και φεύγω κατευθείαν για τη δουλειά και το βράδυ δουλεύω μέχρι αργά. Πολλές φορές μιλάμε, δεν είναι δίπλα μου, αλλά μέσα στη μέρα θα πω «Να τον ρωτήσω; Συμφωνεί με αυτό;». Μιλάω και απαντάω και αν δεν μου αρέσει η απάντηση, μαλώνω κιόλας».

Κλείνοντας με συγκίνηση αναφέρθηκε στην στήριξη που έχει λάβει από την οικογένεια και τους φίλους της μετά την απώλεια του συζύγου της: «Είμαι πολύ τυχερή, γιατί έχουν σταθεί δίπλα μου πάρα πολλοί φίλοι, με καλούν στα σπίτια τους, έχουν τα δύο εγγόνια μου, από αυτή την άποψη είμαι πολύ τυχερή. Όταν είσαι με έναν άνθρωπο πάνω από μισό αιώνα, δεν κρατάς κάτι, είναι το άλλο μισό σου, είμαι μισή εγώ, μισός και αυτός. Τα κάναμε όλα μαζί με τον Μανούσο. Τα χωρίζαμε, εγώ ήμουν στην παραγωγή και εκείνος στο καλλιτεχνικό, αλλά τα κάναμε όλα μαζί».