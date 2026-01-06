«Έφυγε» από τη ζωή τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου σε ηλικία 73 ετών.

Θλίψη επικρατεί στο Ναύπλιο για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Παϊβανά, αντιναυάρχου ε.α. και ορθοπαιδικού ιατρού του Πολεμικού Ναυτικού.

«Έφυγε» από τη ζωή τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου σε ηλικία 73 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία του θα τελεστεί την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, στον μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Ναυπλίου.

Ο εκλιπών υπηρέτησε την πατρίδα και τον άνθρωπο με ήθος, προσφορά και βαθιά ανθρωπιά. Από το Πολεμικό Ναυτικό αποστρατεύτηκε το 2017.

Ειδικότερα υπηρέτησε ως Επιτελής-Διευθυντής:

Ε/ΑΣ (Αρχίατρος Στόλου) (1999-2000)

ΓΕΝ/ΓΕΠΝ (1997-1998)

ΓΕΝ/ΔΥΓ (2004-2006)

ΑΝΥΕ-ΑΥΕΝ ως πρώτο μέλος (2010-2011)

ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ ως αναπληρωτής Διευθυντής (2012-2013)

ΑΝΥΕ-ΑΥΕΝ ως Πρόεδρος (2013-2015)

Για το θάνατο του Κωνσταντίνου Παϊβανά, εξέδωσε ανακοίνωση ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αργολίδας Βασίλης Σιδέρης, ο οποίος αναφέρει:

«Με αισθήματα βαθιάς θλίψης αποχαιρετώ, έναν εκλεκτό και ιδιαίτερα αγαπητό συμπολίτη μας, έναν άνθρωπο που τίμησε με τη ζωή και το έργο του την πατρίδα, την επιστήμη και την κοινωνία μας.

Η πορεία του υπήρξε υπόδειγμα προσφοράς, ευθύνης και ήθους. Υπηρέτησε με αφοσίωση το καθήκον του, χωρίς ποτέ να απομακρυνθεί από τον άνθρωπο, τον συμπολίτη, τον πάσχοντα. Με σεμνότητα, συνέπεια και βαθύ αίσθημα κοινωνικής ευθύνης άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο μας.

Η απώλειά του δεν αφορά μόνο την οικογένειά του, αλλά ολόκληρη την τοπική κοινωνία της Αργολίδας, που σήμερα γίνεται φτωχότερη. Το παράδειγμά του, όμως, παραμένει ζωντανό και φωτεινό, οδηγός για τις νεότερες γενιές.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη».

Ψήφισμα του Εμπορικού και Επιχειρηματικού Συλλόγου Ναυπλίου για το θάνατο του Κωνσταντίνου Παϊβανά

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Επιχειρηματικού Συλλόγου Ναυπλίου συνήλθε εκτάκτως σήμερα, μετά τη θλιβερή είδηση του θανάτου του Κώστα Παϊβανά, αδελφού του πρώην Προέδρου του Συλλόγου μας Γεωργίου Παΐβανά καθώς και όλης της προσφιλούς και αγαπημένης οικογένειας Παϊβανά.

Ο Κώστας Παϊβανάς υπήρξε εξέχουσα προσωπικότητα, με σπουδαία και πολυσχιδή προσφορά τόσο στον χώρο της Ιατρικής, όπου υπηρέτησε τον άνθρωπο με αυταπάρνηση, σεβασμό, υψηλή επιστημονική επάρκεια και ανθρωπιά, όσο και στις Ένοπλες Δυνάμεις, τις οποίες τίμησε από τη θέση του Ναυάρχου του Πολεμικού Ναυτικού, υπηρετώντας με αφοσίωση, ήθος και υψηλό αίσθημα καθήκοντος την Πατρίδα.

Υπήρξε άνθρωπος με ακέραιο χαρακτήρα, βαθύ ήθος, σεμνότητα και ουσιαστική κοινωνική προσφορά, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.

Η απώλειά του αποτελεί μεγάλη απώλεια για την οικογένειά του, τον τόπο μας και την Πατρίδα μας.

Οι σκέψεις μας αυτή τη δύσκολη στιγμή βρίσκονται κοντά στην οικογένειά του. Συμμεριζόμαστε τη βαθιά θλίψη και τον πόνο τους και τους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο, ώστε να αντιμετωπίσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, αφού συνήλθε εκτάκτως, αποφασίζει:

Να εκφράσει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

Να παραστεί το ΔΣ στηνεξόδιο ακολουθία.

Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τοπικό Τύπο.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

Ας αποτελέσει το παράδειγμά του φάρο προσφοράς, ήθους και αγάπης προς τον άνθρωπο και την πατρίδα.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ελένη Ασπιώτη

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δανάη Νταή»

