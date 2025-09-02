Ζωή Κρονάκη: Η συγκινητική εξομολόγηση της παρουσιάστριας

Οι στιγμές στη ζωή της παρουσιάστριας- δημοσιογράφου που την σημάδεψαν.

Καλεσμένη στο νέο επεισόδιο του vidcast «#50 Λεπτά» στο YouTube με τη Μαντώ Γαστεράτου βρέθηκε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Ζωή Κρονάκη, ενώ οι δύο γυναίκες μίλησαν ανοιχτά για ορισμένες ιδιαίτερες και προσωπικές στιγμές από τη ζωή της τελευταίας.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η Ζωή Κρονάκη αναφέρθηκε στη γέννηση του γιου της, τη μητρότητα, αλλά και στην πορεία της στον χώρο της δημοσιογραφίας και της τηλεόρασης.

Η βαθιά εξομολόγηση της παρουσιάστριας – δημοσιογράφου

Αναλυτικότερα λοιπόν, η Ζωή Κρονάκη, αναφέρθηκε σε μια δύσκολη επαγγελματική στιγμή της ζωής της, όπου είχε αποχωρήσει από τον σταθμό με τον οποίο συνεργαζόταν, ενώ δεν δίστασε να αποκαλύψει, πως μέχρι και την ηλικία των 30 δεν ένιωθε πως ολοκληρωμένη επαγγελματικά.

Η ίδια τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν είχε έρθει και αυτό που θα με ικανοποιούσε τόσο επαγγελματικά και είπα δεν ήταν για να γίνει, να δοκιμάσω το έργο της οικογένειας. Το είχα πάρει απόφαση ότι έκλεισε αυτός ο κύκλος».

Αναφορικά με τα παιδιά της μάλιστα, η Ζωή Κρονάκη προχώρησε σε μια άκρως συγκλονιστική εξομολόγηση. Ιδιαίτερα σε σχέση με την πρώτη της κόρη, αποκάλυψε πως ήταν ιδιαίτερα «δύσκολο παιδί», γεγονός που θα μπορούσε να είχε επηρεάσει και τη σχέση της με τον σύντροφό της: Η μικρή ήταν ένα δύσκολο μωράκι, αν δεν είχα το δέσιμο με τον σύζυγό μου, θα ήταν δύσκολα τα πράγματα. Ένα δύσκολο μωρό μπορεί να διαλύσει τη σχέση. Κουνούσα το παιδί για να κοιμηθεί και σκεφτόμουν μην φτάσω στο σημείο να του κάνω και κακό».

Αντίσοτιχα, όταν η συζήτηση έφτασε στο Γιώργο, το δεύτερο της παιδί, αποκάλυψε πως παρά την καθυστέρηση της έμμηνου ρήσης, η ίδια πίστευε πως είχε μπει στην εμμηνόπαυση: «Είχα καθυστέρηση 2-3 μήνες, νόμιζα ότι μπαίνω στην εμμηνόπαυση. Και η μαμά μου μπήκε στην εμμηνόπαυση πολύ νωρίς, είναι κληρονομικό αυτό. Μου είπαν να μιλήσω εγκαίρως στην κόρη μου, ότι αν θέλει οικογένεια, θα πρέπει να την κάνει μέχρι τα 30-35»

«Στις επτά το απόγευμα το έκανα και είδα πως ήταν η περίπτωση Γ, προχωρημένη εγκυμοσύνη».

Τέλος, δεν δίστασε να αποκαλύψει αυτό που η ίδια πιστεύει: «Ήταν το τελευταίο μου ωάριο, ο Γιώργος. Το πιστεύω ακράδαντα. Και επιστημονικά ακόμη, όπως μου είπε ο γιατρός. Δεν υπήρχε άλλο ωάριο. Είναι αυτό συμπαντικό; Είναι αυτό ότι θα γίνει; Ότι δηλαδή αν είναι κάτι να γίνει, θα γίνει. Τρομερό».

{https://www.youtube.com/watch?v=686Eir5sF-8}