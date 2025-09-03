Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Νατάσσα Μποφίλιου: Η απάντηση για τον πατέρα της, τα σχόλια και τον τρόπο ζωής της (Βίντεο)

Νατάσσα Μποφίλιου: Η απάντηση για τον πατέρα της, τα σχόλια και τον τρόπο ζωής της (Βίντεο) Φωτογραφία: Φωτογραφία: Glomex/ ΕΡΤ
Η Νατάσσα Μποφίλιου στον καναπέ του «Στούντιο 4»!

Η Νατάσσα Μποφίλιου, βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι της Τετάρτης, 3 Σεπτεμβρίου, καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τον πατέρα της, αλλά και τον τρόπο ζωής της.

Ειδικότερα, η ερμηνεύτρια, μίλησε στο τηλεοπτικό δίδυμο, για ίσα βίωσε μεγαλώνοντας αλλά και για τις αλλαγές που ήρθαν στη ζωή της.

Όσα μοιράστηκε η Νατάσα Μποφίλιου

Αναφορικά λοιπόν με τα όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή, οι δύο παρουσιαστές, μαζί με την Νατάσσα Μποφίλιου, προχώρησαν σε μια εφ' όλης της ύλησ συνέντευξη, ενώ στάθηκαν ιδιαίτερα και στα όσα έλαβαν χώρα, αναφορικά με το βίντεο της ίδας και του μπαμπά της.

Πιο συγκεκριμένα για τον μπαμπά της η ίδια, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο μπαμπάς μου είναι ένας τρομερός τύπος και είναι ένας άνθρωπος, το έχω ξαναπεί, τους γονείς μου τους αγαπώ και τους λατρεύω, έχουμε μια σχέση περισσότερη από γονεϊκή».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Άγιος Έρωτας»: Συνεχίζονται τα γυρίσματα στο Γαλαξίδι- Backstage φωτογραφίες

«Άγιος Έρωτας»: Συνεχίζονται τα γυρίσματα στο Γαλαξίδι- Backstage φωτογραφίες

Life
«Μαμά- Δες»: Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ

«Μαμά- Δες»: Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ

Life
«Το Πρωινό»: Πότε κάνει πρεμιέρα ο Λιάγκας - Η νέα ώρα

«Το Πρωινό»: Πότε κάνει πρεμιέρα ο Λιάγκας - Η νέα ώρα

Life

«Έχουμε μια σχέση που δεν είναι μόνο οι γονείς μου, είναι κολλητοί μου. Με τον μπαμπά μου, κάνουμε μαζί διακοπές», δήλωσε χαρακτηριστικά η Νατάσσα Μποφίλιου.

Σε δεύτερο χρόνο δε, η ερμηνεύτρια, αναφέρθηκε στο βίντεο που είχε βγει στη δημοσιότητα λέγοντας χαρακτηριστικά, πως δεν ήταν τραβηγμένο από κάποιον παπαράτσι: «Αν δει το βίντεο αυτός που το τράβηξε, θα καταλάβει πως είναι κάτι που συμβαίνει στους ανθρώπους και στις οικογένειες. Μεταξύ μας, έχουμε πει και χειρότερα», εξήγησε.

«Ήταν μια πράξη απλή γλυκιά. Ήταν κάτι χαριτωμένο, ο μπαμπάς μου επειδή είναι αυτός ο τύπος ο αφηρημένος, ήρθε να μου πει για μια συνέντευξη που ήθελε να δώσω αλλού».

Ταυτόχρονα η καλλιτέχνης, έσπευσε να προσθέσει, πως αγχώθηκε και στεναχωρήθηκε για το πώς θα το «έπαιρνε» ο πατέρας της: «Το μόνο πράγμα που με έχει στενοχωρήσει ήταν αυτό, ότι πληγώθηκε ο μπαμπάς μου».

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, όταν η Νατάσσα Μποφίλιου, έσπευσε να τηλεφωνήσει στον πατέρα της, ο ίδιος αντιμετώπισε την κατάσταση χιουμοριστικά: «Περνάω τέλεια» της δήλωσε.

«Ο πατέρας μου, άρχισε να στενοχωριέται, όταν είδε πόσο στεναχωρήθηκα εγώ. Αλλά είναι μεγάλο αλάνι».

Τέλος, αναφορικά με τον τρόπο ζωής της, η ερμηνεύτρια δήλωσε: «Είμαι περήφανη για τον τρόπο που έχω ζήσει, είμαι περήφανη γιατί αυτό το 42χρονο σώμα με έφερε ως εδώ, αισθάνομαι ευλογία να είναι γερό και να με ακολουθεί στα όνειρά μου».

Ο παρουσιαστής μάλιστα, έσπευσε να συμπληρώσει πως όλα αυτά τα χρόνια η ερμηνεύτρια δεν έχει αλλοιωθεί: « Αυτό είναι αξιοθαύμαστο», πρόσθεσε.

«Χαίρομαι να μου λέει ένας άνθρωπος ότι ξέρει ποια είμαι ακόμη και αν δεν γουστάρει καθόλου αυτό που είμαι. Αυτό το θεωρώ ένα πολύ μεγάλο κομπλιμέντο γιατί ήταν και ένας από τους στόχους που είχα στη ζωή μου μεγαλώνοντας. Να παραμείνω στον πυρήνα μου».

Δείτε το βίντεο:

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Celine Dion: Η κρίση που υπέστη στη φετινή Eurovision – Τι αποκάλυψε η ίδια

Celine Dion: Η κρίση που υπέστη στη φετινή Eurovision – Τι αποκάλυψε η ίδια

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

Στέλιος Καζαντζίδης: Η σύζυγός του μιλάει για τα τελευταία χρόνια της ζωής του

Στέλιος Καζαντζίδης: Η σύζυγός του μιλάει για τα τελευταία χρόνια της ζωής του

Life
Ζωή Κρονάκη: Η συγκινητική εξομολόγηση της παρουσιάστριας

Ζωή Κρονάκη: Η συγκινητική εξομολόγηση της παρουσιάστριας

Life
Klavdia: Απαστράπτουσα στο πλευρό του Σταμάτη Κραουνάκη

Klavdia: Απαστράπτουσα στο πλευρό του Σταμάτη Κραουνάκη

Life
Μπέσσυ Μάλφα: Όσα μοιράστηκε η ηθοποιός με δάκρυα στα μάτια

Μπέσσυ Μάλφα: Όσα μοιράστηκε η ηθοποιός με δάκρυα στα μάτια

Life

NETWORK

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

healthstat.gr
Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

ienergeia.gr
Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

ienergeia.gr
Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

healthstat.gr
Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

ienergeia.gr
Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

ienergeia.gr
Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

healthstat.gr
Halle Berry: Συνεχίζει την εκστρατεία για την εμμηνόπαυση

Halle Berry: Συνεχίζει την εκστρατεία για την εμμηνόπαυση

healthstat.gr