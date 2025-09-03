Νατάσσα Μποφίλιου: Η απάντηση για τον πατέρα της, τα σχόλια και τον τρόπο ζωής της (Βίντεο)

Η Νατάσσα Μποφίλιου στον καναπέ του «Στούντιο 4»!

Η Νατάσσα Μποφίλιου, βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι της Τετάρτης, 3 Σεπτεμβρίου, καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τον πατέρα της, αλλά και τον τρόπο ζωής της.

Ειδικότερα, η ερμηνεύτρια, μίλησε στο τηλεοπτικό δίδυμο, για ίσα βίωσε μεγαλώνοντας αλλά και για τις αλλαγές που ήρθαν στη ζωή της.

Όσα μοιράστηκε η Νατάσα Μποφίλιου

Αναφορικά λοιπόν με τα όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή, οι δύο παρουσιαστές, μαζί με την Νατάσσα Μποφίλιου, προχώρησαν σε μια εφ' όλης της ύλησ συνέντευξη, ενώ στάθηκαν ιδιαίτερα και στα όσα έλαβαν χώρα, αναφορικά με το βίντεο της ίδας και του μπαμπά της.



Πιο συγκεκριμένα για τον μπαμπά της η ίδια, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο μπαμπάς μου είναι ένας τρομερός τύπος και είναι ένας άνθρωπος, το έχω ξαναπεί, τους γονείς μου τους αγαπώ και τους λατρεύω, έχουμε μια σχέση περισσότερη από γονεϊκή».

«Έχουμε μια σχέση που δεν είναι μόνο οι γονείς μου, είναι κολλητοί μου. Με τον μπαμπά μου, κάνουμε μαζί διακοπές», δήλωσε χαρακτηριστικά η Νατάσσα Μποφίλιου.

Σε δεύτερο χρόνο δε, η ερμηνεύτρια, αναφέρθηκε στο βίντεο που είχε βγει στη δημοσιότητα λέγοντας χαρακτηριστικά, πως δεν ήταν τραβηγμένο από κάποιον παπαράτσι: «Αν δει το βίντεο αυτός που το τράβηξε, θα καταλάβει πως είναι κάτι που συμβαίνει στους ανθρώπους και στις οικογένειες. Μεταξύ μας, έχουμε πει και χειρότερα», εξήγησε.

«Ήταν μια πράξη απλή γλυκιά. Ήταν κάτι χαριτωμένο, ο μπαμπάς μου επειδή είναι αυτός ο τύπος ο αφηρημένος, ήρθε να μου πει για μια συνέντευξη που ήθελε να δώσω αλλού».

Ταυτόχρονα η καλλιτέχνης, έσπευσε να προσθέσει, πως αγχώθηκε και στεναχωρήθηκε για το πώς θα το «έπαιρνε» ο πατέρας της: «Το μόνο πράγμα που με έχει στενοχωρήσει ήταν αυτό, ότι πληγώθηκε ο μπαμπάς μου».

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, όταν η Νατάσσα Μποφίλιου, έσπευσε να τηλεφωνήσει στον πατέρα της, ο ίδιος αντιμετώπισε την κατάσταση χιουμοριστικά: «Περνάω τέλεια» της δήλωσε.

«Ο πατέρας μου, άρχισε να στενοχωριέται, όταν είδε πόσο στεναχωρήθηκα εγώ. Αλλά είναι μεγάλο αλάνι».

Τέλος, αναφορικά με τον τρόπο ζωής της, η ερμηνεύτρια δήλωσε: «Είμαι περήφανη για τον τρόπο που έχω ζήσει, είμαι περήφανη γιατί αυτό το 42χρονο σώμα με έφερε ως εδώ, αισθάνομαι ευλογία να είναι γερό και να με ακολουθεί στα όνειρά μου».

Ο παρουσιαστής μάλιστα, έσπευσε να συμπληρώσει πως όλα αυτά τα χρόνια η ερμηνεύτρια δεν έχει αλλοιωθεί: « Αυτό είναι αξιοθαύμαστο», πρόσθεσε.

«Χαίρομαι να μου λέει ένας άνθρωπος ότι ξέρει ποια είμαι ακόμη και αν δεν γουστάρει καθόλου αυτό που είμαι. Αυτό το θεωρώ ένα πολύ μεγάλο κομπλιμέντο γιατί ήταν και ένας από τους στόχους που είχα στη ζωή μου μεγαλώνοντας. Να παραμείνω στον πυρήνα μου».

Δείτε το βίντεο: