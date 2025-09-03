«Το Πρωινό»: Πότε κάνει πρεμιέρα ο Λιάγκας - Η νέα ώρα

Σε νέα ώρα και με νέα μέλη στην ομάδα κάνει πρεμιέρα στα μέσα του μήνα «Το Πρωινό» στον Ant1.
Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Λιάγκας θα μας λέει «καλημέρα» στις 9:00, παρέα με παλιούς και νέους συνεργάτες.
Ο Τάσος Τεργιάκης και η Φωτεινή Πετρογιάννη θα βρίσκονται σταθερά στο πλευρό του.
Στην ομάδα, φέτος, προστίθενται, η Γιώτα Κηπουρού που έχει αναλάβει το δικαστικό ρεπορτάζ, η Δέσποινα Καμπούρη με συνεντεύξεις, και ο Πάνος Κατσαρίδης που θα παρουσιάζει το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ.
Στο «Πρωινό», έρχεται και ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος προκειμένου να δίνει το δικό του σχόλιο στα γεγονότα.
Ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας εντάσσεται επίσης στο δυναμικό του «Πρωινού».
Ο Γρηγόρης Μπάκας θα ανήκει και φέτος στο δυναμικό της εκπομπής.