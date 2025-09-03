Games
«Το Πρωινό»: Πότε κάνει πρεμιέρα ο Λιάγκας - Η νέα ώρα

Αναμεωμένο τόσο σε ώρα όσο και σε πρόσωπα επιστρέφει «Το Πρωινό».

Σε νέα ώρα και με νέα μέλη στην ομάδα κάνει πρεμιέρα στα μέσα του μήνα «Το Πρωινό» στον Ant1.

Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Λιάγκας θα μας λέει «καλημέρα» στις 9:00, παρέα με παλιούς και νέους συνεργάτες.

Ο Τάσος Τεργιάκης και η Φωτεινή Πετρογιάννη θα βρίσκονται σταθερά στο πλευρό του.

Στην ομάδα, φέτος, προστίθενται, η Γιώτα Κηπουρού που έχει αναλάβει το δικαστικό ρεπορτάζ, η Δέσποινα Καμπούρη με συνεντεύξεις, και ο Πάνος Κατσαρίδης που θα παρουσιάζει το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ.

Στο «Πρωινό», έρχεται και ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος προκειμένου να δίνει το δικό του σχόλιο στα γεγονότα.

Ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας εντάσσεται επίσης στο δυναμικό του «Πρωινού».

Ο Γρηγόρης Μπάκας θα ανήκει και φέτος στο δυναμικό της εκπομπής.

