Exathlon: Αποχώρηση «βόμβα» από το στίβο μάχης

Οι πρώτες απροσδόκητες αποχωρήσεις από το Exathlon, είναι γεγονός.

Το χθεσινό επεισόδιο του Exathlon, έφτασε γεμάτο ανατροπές, με τρεις παίχτες από την πορτοκαλί ομάδα να έχουν τραυματιστεί στο στίβο μάχης με αποτέλεσμα να είναι μειωμένες οι αντοχές τους στο run.

Πιο συγκεκριμένα, στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, ο Στάθης Σχίζας, η Σταυρούλα Χρυσαείδη και η Εύη Σαλταφερίδου, μίλησαν στον παρουσιαστή Γιώργο Καραβά, αναφορικά με την πορεία της υγείας τους, με τον πρώτο να αναφέρει χαρακτηριστικά και με χιούμορ: «Έχω και σκόρδο στην τσέπη μου».

Ποιος παίκτης αποχώρησε από το Exathlon

Αναλυτικότερα λοιπόν, ο Γιώργος Καράβας, ανακοίνωσε στους αθλητές κάποια «άσχημα νέα», αποκαλύπτοντας πως η Εύη Σαλταφερίδου, αποχωρεί από το αθλητικό ριάλιτι του ΣΚΑΙ.

«Τα νέα που σας φέρνω, δυστυχώς, δεν είναι ευχάριστα. Το ιατρικό team του Exathlon μας ανακοίνωσε ότι ο χρόνος αποκατάστασης για μία από τις παίκτριες, που έχουν τραυματιστεί, είναι αρκετά μεγάλος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μοιραία η συγκεκριμένη παίκτρια θα πρέπει να αποχωρήσει από το Exathlon. Και αυτή δυστυχώς δεν είναι άλλη από την Εύη Σαλταφερίδου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Αντίστοιχα μάλιστα, η Εύη Σαλταφερίδου, με τη σειρά της, δήλωσε: «Δεν θα πω πως τα συναισθήματα μου είναι ανάμεικτα, γιατί είναι καθαρά άσχημα όλα αυτή τη στιγμή απ’ όλες τις απόψεις. Δηλαδή δεν πρόλαβα να μου λείψει κάτι απ’ έξω και να θέλω να φύγω. Ένιωθα πολύ καλά φέτος, δηλαδή και σωματικά και ψυχικά ήμουν πολύ εδώ, απλά όταν έγινε ο τραυματισμός κατάλαβα ότι είναι κάτι σοβαρό».

