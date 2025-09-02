Exathlon: «Αποδεκατίστηκαν» οι πορτοκαλί – 3 οι τραυματίες

Με 3 τραυματίες μπήκαν στο στίβο μάχης του Exathlon οι πορτοκαλί.

Τρεις ήταν οι τραυματίες στους πορτοκαλί, από το χθεσινό επεισόδιο του Exathlon, με αποτέλεσμα να μπουν με μειωμένες αντοχές στο σημερινό στίβο μάχης.

Πιο συγκεκριμένα, εκτός αγωνιστικού χώρου βρέθηκαν εχθές οι εξής αθλητές: ο Στάθης Σχίζας, η Σταυρούλα Χρυσαειδή και η Εύη Σαλταφερίδου, ενώ σήμερα και οι τρεις μίλησαν αναφορικά με τους τραυματισμούς τους και την πορεία της υγείας τους.

Με 3 τραυματίες στις πίστες του Exathlon οι πορτοκαλί

Αρχικά λοιπόν η Σταυρούλα Χρυσαειδή, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η αλήθεια είναι ότι χθες πονούσα αρκετά. Δεν θυμάμαι πολλά από το γεγονός. Πίστευα ότι κάτι είχα σπάσει, όμως, δόξα τω Θεώ, σήμερα είμαι αρκετά καλά. Είμαι αρκετά γυμνασμένη στις αρθρώσεις και στους αστραγάλους, αλλιώς σίγουρα θα είχα σπάσει κάτι. Περπατάω, αλλά δεν είμαι σε κατάσταση ακόμα να παίξω. Το πόδι μου έχει πρηστεί αρκετά, θεωρώ ότι σε λίγες μέρες θα παίξω κανονικά».

Στην συνέχεια, η Εύη Σαλταφερίδου, ανέφερε πως περιμένουν και τα αποτελέσματα της εξέτασης: «Ειλικρινά, αυτό που έγινε χθες ήταν απίστευτο. Δεν ξέρω πώς έγινε. Έτρεχα τη μία στιγμή για τη Σταυρούλα και μετά από λίγο δεν πίστευα ότι ένιωσα το γόνατό μου έτσι και χωρίς να μπορώ να περπατήσω. Έπειτα κατάλαβα ότι ήταν πιο σοβαρό από ό,τι δείχνει η μαγνητική, η οποία δεν έδειξε κάτι τόσο κακό όσο νιώθω. Αύριο θα δείξει η μαγνητική»

Τέλος, με τη σειρά του και με χιούμορ ο Στάθης Σχίζας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα δώσω και στους υπόλοιπους από ένα σκόρδο, εγώ το έχω στην τσέπη μου συνέχεια. Είμαστε πάρα πολύ άτυχοι και τα κορίτσια και εγώ χτυπήσαμε. Βέβαια, των κοριτσιών είναι πιο σοβαρό. Δεν πειράζει, θα αγωνιστούν τα υπόλοιπα παιδιά και εμείς θα τους δίνουμε κουράγιο από τον πάγκο».