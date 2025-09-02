Exathlon: Κόντρα στο σπίτι των ηττημένων- Δείτε το τρέιλερ

Νέα κόντρα στο Exathlon με πρωταγωνιστές τον Τάκη Καραγκούνια και τον Μάριο Πρίαμο.

Το νέο ανατρεπτικό παιχνίδι του ΣΚΑΙ, Exathlon, έχει ήδη κερδίσει της εντυπώσεις, ενώ οι παίχτες διανύουν την πρώτη εβοδμάδα δοκιμασιών στο στίβο «μάχης».

Σύμφωνα λοιπόν με το πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα μέχρι τώρα, η μπλε ομάδα, κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες, μένοντας- τουλάχιστον για την ώρα- ασφαλής, χωρίς οι παίχτες να κινδυνεύουν με το ενδεχόμενο της αποχώρησης.

Στο σημερινό επεισόδιο, που θα προβληθεί στις 21:00, οι δύο ομάδες, μπλε και πορτοκαλί, έρχονται ξανά αντιμέτωπες σε έναν «Αγώνα Ασυλίας». Οι παίκτες της ηττημένης ομάδας έχουν την ευκαιρία απόψε να κάνουν την ανατροπή, ώστε οι πιθανότητες αποχώρησης να μοιραστούν ισάξια ανάμεσά τους.

Μάλιστα, ο Μάριος Πρίαμος και η Ιωάννα Τζαβέλα κατάφεραν να κατακτήσουν το πρώτο «μετάλλιο δύναμης». Το συγκεκριμένο «τρόπαιο» μπορεί να φανεί χρήσιμο στους δύο αθλητές, καθώς μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σε κάποιον επικείμενο αγώνα παραμονής. Μπορούν, επίσης, να το κρατήσουν για τους ίδιους ή να το χρησιμοποιήσουν για κάποιον από τους συμπαίκτες τους.

Παρ’ όλα αυτά, στο σπίτι των ηττημένων, επικρατεί η ένταση, με μια νέα κόντρα να γεννάται ανάμεσα στον Τάκη Καραγκούνια και τον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη, ενώ αναμένεται να μαθευτούν τα αίτια.

Οι δύο ομάδες ωστόσο, επρόκειτο να διαγωνιστούν απόψε, σε ένα νέο στίβο μάχης, με τους αθλητές να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να επιστρέψουν στο σπίτι νικητές και με κάποιο ξεχωριστό δώρο.

Ένας ακόμη αθλητής, ωστόσο, φαίνεται να τραυματίζεται. Ποιος θα είναι ο επόμενος παίκτης που αποχωρεί;

Δείτε τι τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=NyhnlD2PY_I}