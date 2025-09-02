Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Exathlon: Κόντρα στο σπίτι των ηττημένων- Δείτε το τρέιλερ

Exathlon: Κόντρα στο σπίτι των ηττημένων- Δείτε το τρέιλερ Φωτογραφία: Φωτογραφία: Youtube screnshot/ SKAI.gr
Νέα κόντρα στο Exathlon με πρωταγωνιστές τον Τάκη Καραγκούνια και τον Μάριο Πρίαμο.

Το νέο ανατρεπτικό παιχνίδι του ΣΚΑΙ, Exathlon, έχει ήδη κερδίσει της εντυπώσεις, ενώ οι παίχτες διανύουν την πρώτη εβοδμάδα δοκιμασιών στο στίβο «μάχης».

Σύμφωνα λοιπόν με το πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα μέχρι τώρα, η μπλε ομάδα, κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες, μένοντας- τουλάχιστον για την ώρα- ασφαλής, χωρίς οι παίχτες να κινδυνεύουν με το ενδεχόμενο της αποχώρησης.

Στο σημερινό επεισόδιο, που θα προβληθεί στις 21:00, οι δύο ομάδες, μπλε και πορτοκαλί, έρχονται ξανά αντιμέτωπες σε έναν «Αγώνα Ασυλίας». Οι παίκτες της ηττημένης ομάδας έχουν την ευκαιρία απόψε να κάνουν την ανατροπή, ώστε οι πιθανότητες αποχώρησης να μοιραστούν ισάξια ανάμεσά τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέος τραυματισμός στο Exathlon- Στο νοσοκομείο η Σταυρούλα Χρυσαειδή

Νέος τραυματισμός στο Exathlon- Στο νοσοκομείο η Σταυρούλα Χρυσαειδή

Life
Exathlon: Το πρώτο ατομικό κύπελλο στον Μάριο Πρίαμο

Exathlon: Το πρώτο ατομικό κύπελλο στον Μάριο Πρίαμο

Life
«Το παιδί»: Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ- Δείτε το τρέιλερ

«Το παιδί»: Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ- Δείτε το τρέιλερ

Life

Μάλιστα, ο Μάριος Πρίαμος και η Ιωάννα Τζαβέλα κατάφεραν να κατακτήσουν το πρώτο «μετάλλιο δύναμης». Το συγκεκριμένο «τρόπαιο» μπορεί να φανεί χρήσιμο στους δύο αθλητές, καθώς μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σε κάποιον επικείμενο αγώνα παραμονής. Μπορούν, επίσης, να το κρατήσουν για τους ίδιους ή να το χρησιμοποιήσουν για κάποιον από τους συμπαίκτες τους.

Παρ’ όλα αυτά, στο σπίτι των ηττημένων, επικρατεί η ένταση, με μια νέα κόντρα να γεννάται ανάμεσα στον Τάκη Καραγκούνια και τον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη, ενώ αναμένεται να μαθευτούν τα αίτια.

Οι δύο ομάδες ωστόσο, επρόκειτο να διαγωνιστούν απόψε, σε ένα νέο στίβο μάχης, με τους αθλητές να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να επιστρέψουν στο σπίτι νικητές και με κάποιο ξεχωριστό δώρο.

Ένας ακόμη αθλητής, ωστόσο, φαίνεται να τραυματίζεται. Ποιος θα είναι ο επόμενος παίκτης που αποχωρεί;

Δείτε τι τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=NyhnlD2PY_I}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Ερευνητές αναζητούν θεραπεία για σπάνια νόσο σε αυγά ψαριών

Ερευνητές αναζητούν θεραπεία για σπάνια νόσο σε αυγά ψαριών

Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

Αρκεί το περπάτημα ως άσκηση μετά τα 50;

Αρκεί το περπάτημα ως άσκηση μετά τα 50;

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

Σχετικά Άρθρα

«Το παιδί»: Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ- Δείτε το τρέιλερ

«Το παιδί»: Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ- Δείτε το τρέιλερ

Life
Νέος τραυματισμός στο Exathlon- Στο νοσοκομείο η Σταυρούλα Χρυσαειδή

Νέος τραυματισμός στο Exathlon- Στο νοσοκομείο η Σταυρούλα Χρυσαειδή

Life
«House of Guinness»: Πρώτο τρέιλερ για τη νέα σειρά του δημιουργού των «Peaky Blinders»

«House of Guinness»: Πρώτο τρέιλερ για τη νέα σειρά του δημιουργού των «Peaky Blinders»

Entertainment
Exathlon: Το πρώτο ατομικό κύπελλο στον Μάριο Πρίαμο

Exathlon: Το πρώτο ατομικό κύπελλο στον Μάριο Πρίαμο

Life

NETWORK

Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

ienergeia.gr
Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

ienergeia.gr
Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

healthstat.gr
Ερευνητές αναζητούν θεραπεία για σπάνια νόσο σε αυγά ψαριών

Ερευνητές αναζητούν θεραπεία για σπάνια νόσο σε αυγά ψαριών

healthstat.gr
Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

healthstat.gr
Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

ienergeia.gr
Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

healthstat.gr
Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

ienergeia.gr