Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Νέος τραυματισμός στο Exathlon- Στο νοσοκομείο η Σταυρούλα Χρυσαειδή

Νέος τραυματισμός στο Exathlon- Στο νοσοκομείο η Σταυρούλα Χρυσαειδή Φωτογραφία: Φωτογραφία: Glomex/ ΣΚΑΙ
Αποχώρησε με φορείο από τις πίστες του Exathlon η Σταυρούλα Χρυσαειδή.

Το νέο αθλητικό ριάλιτι του ΣΚΑΙ, Exathlon, έχει ήδη κάνει πρεμιέρα, με τους ήδη γνωστούς αθλητές, να έχουν αναλάβει δράση στους στίβους μάχης.

Παρ’ όλα αυτά, ήδη έχουν προκύψει ορισμένοι τραυματισμοί στις πίστες με τους αθλητές να αποχωρούν προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη.

Νέος τραυματισμός στο Exathlon

Ύστερα λοιπόν από τον τραυματισμό του Στάθη Σχίζα, η Σταυρούλα Χρυσαειδή, φαίνεται πως υπέστη τραυματισμό στο αριστερό κάτω άκρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Exathlon: Το πρώτο ατομικό κύπελλο στον Μάριο Πρίαμο

Exathlon: Το πρώτο ατομικό κύπελλο στον Μάριο Πρίαμο

Life
Η «Super Κατερίνα» επιστρέφει για 5η σεζόν- Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Η «Super Κατερίνα» επιστρέφει για 5η σεζόν- Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Life
«Grand Hotel»: Μια νέα προσωπικότητα «εισβάλει» στο ξενοδοχείο

«Grand Hotel»: Μια νέα προσωπικότητα «εισβάλει» στο ξενοδοχείο

Life

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο αθλητής Στάθης Σχίζας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ λίγες ώρες αργότερα, η συναθλήτριά του, βρέθηκε αντιμέτωπη στο στίβο μάχης με την Στέλλα Ανδρεάδου.

Οι δύο γυναίκες, ξεκίνησαν αντιμέτωπες και προσηλωμένες στο στόχο τους, όταν η Σταυρούλα Χρυσαειδή βρέθηκε στο έδαφος.

Ο Γιώργος Καράβας που έκανε την περιγραφή του «άθλου», ακούστηκε να λέει: «Πέφτει η Σταυρούλα και γυρίζει το πόδι της. Χτύπησε! Χτύπησε πολύ», ενώ αμέσως ακούστηκε η σφυρίχτρα για την διακοπή του αγωνίσματος. Οι συμπαίκτες της έσπευσαν στο σημείο για να την βοηθήσουν.

Με την λήξη του περιστατικού η ροή του προγράμματος συνεχίστηκε με τον Γιώργο Καράβα να υπογραμμίζει: «Έπειτα από τον τραυματισμό της, η Σταυρούλα αποχώρησε με φορείο από το παρκούρ και κατευθύνεται προς το νοσοκομείο για να ελέγξουμε την κατάσταση του ποδιού της. Ο αγώνας θα συνεχίσει ακριβώς από το ίδιο σημείο που τραυματίστηκε η Σταυρούλα. Έχει αντικατασταθεί η παίκτρια της Πορτοκαλί ομάδας με την Εύη Σαλταφερίδου».

Να σημειωθεί πως στο σημείο βρέθηκαν οι συμπαίχτες της Σταυρούλας και οι υπεύθυνοι διασώστες οι οποίοι μετέφεραν με φορείο την αθλήτρια.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Βόρεια Ελλάδα: Αναλυτικά οι ελλείψεις σε νοσοκομεία και ΚΥ – Έρευνα ΠΟΕΔΗΝ

Βόρεια Ελλάδα: Αναλυτικά οι ελλείψεις σε νοσοκομεία και ΚΥ – Έρευνα ΠΟΕΔΗΝ

Μεγάλη ανακάλυψη για τον καρκίνο του μαστού – Νέα στρατηγική προλαμβάνει την υποτροπή

Μεγάλη ανακάλυψη για τον καρκίνο του μαστού – Νέα στρατηγική προλαμβάνει την υποτροπή

Οι 3 πιο υγιεινοί χυμοί, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Οι 3 πιο υγιεινοί χυμοί, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Ποιο ύψος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων

Ποιο ύψος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

Σχετικά Άρθρα

Exathlon: Το πρώτο ατομικό κύπελλο στον Μάριο Πρίαμο

Exathlon: Το πρώτο ατομικό κύπελλο στον Μάριο Πρίαμο

Life
Χαλκιδική: Στο νοσοκομείο 46χρονος, τραυματίστηκε σε water park

Χαλκιδική: Στο νοσοκομείο 46χρονος, τραυματίστηκε σε water park

Ελλάδα
Σαντορίνη: 27χρονος τραυματίστηκε κάνοντας wakeboard

Σαντορίνη: 27χρονος τραυματίστηκε κάνοντας wakeboard

Ελλάδα
Τατιάνα Στεφανίδου: Πρεμιέρα για το «Power Talk»

Τατιάνα Στεφανίδου: Πρεμιέρα για το «Power Talk»

Life

NETWORK

Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

ienergeia.gr
Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

ienergeia.gr
Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

ienergeia.gr
Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

ienergeia.gr
Επίσκεψη Γεωργιάδη στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης – Η ανάρτηση στο «X»

Επίσκεψη Γεωργιάδη στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης – Η ανάρτηση στο «X»

healthstat.gr
Αρκεί το περπάτημα ως άσκηση μετά τα 50;

Αρκεί το περπάτημα ως άσκηση μετά τα 50;

healthstat.gr
Περιεμμηνόπαυση και εμμηνόπαυση σε αριθμούς - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Περιεμμηνόπαυση και εμμηνόπαυση σε αριθμούς - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

healthstat.gr
Οι 3 πιο υγιεινοί χυμοί, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Οι 3 πιο υγιεινοί χυμοί, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

healthstat.gr