Νέος τραυματισμός στο Exathlon- Στο νοσοκομείο η Σταυρούλα Χρυσαειδή

Αποχώρησε με φορείο από τις πίστες του Exathlon η Σταυρούλα Χρυσαειδή.

Το νέο αθλητικό ριάλιτι του ΣΚΑΙ, Exathlon, έχει ήδη κάνει πρεμιέρα, με τους ήδη γνωστούς αθλητές, να έχουν αναλάβει δράση στους στίβους μάχης.

Παρ’ όλα αυτά, ήδη έχουν προκύψει ορισμένοι τραυματισμοί στις πίστες με τους αθλητές να αποχωρούν προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη.

Νέος τραυματισμός στο Exathlon

Ύστερα λοιπόν από τον τραυματισμό του Στάθη Σχίζα, η Σταυρούλα Χρυσαειδή, φαίνεται πως υπέστη τραυματισμό στο αριστερό κάτω άκρο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο αθλητής Στάθης Σχίζας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ λίγες ώρες αργότερα, η συναθλήτριά του, βρέθηκε αντιμέτωπη στο στίβο μάχης με την Στέλλα Ανδρεάδου.

Οι δύο γυναίκες, ξεκίνησαν αντιμέτωπες και προσηλωμένες στο στόχο τους, όταν η Σταυρούλα Χρυσαειδή βρέθηκε στο έδαφος.

Ο Γιώργος Καράβας που έκανε την περιγραφή του «άθλου», ακούστηκε να λέει: «Πέφτει η Σταυρούλα και γυρίζει το πόδι της. Χτύπησε! Χτύπησε πολύ», ενώ αμέσως ακούστηκε η σφυρίχτρα για την διακοπή του αγωνίσματος. Οι συμπαίκτες της έσπευσαν στο σημείο για να την βοηθήσουν.

Με την λήξη του περιστατικού η ροή του προγράμματος συνεχίστηκε με τον Γιώργο Καράβα να υπογραμμίζει: «Έπειτα από τον τραυματισμό της, η Σταυρούλα αποχώρησε με φορείο από το παρκούρ και κατευθύνεται προς το νοσοκομείο για να ελέγξουμε την κατάσταση του ποδιού της. Ο αγώνας θα συνεχίσει ακριβώς από το ίδιο σημείο που τραυματίστηκε η Σταυρούλα. Έχει αντικατασταθεί η παίκτρια της Πορτοκαλί ομάδας με την Εύη Σαλταφερίδου».

Να σημειωθεί πως στο σημείο βρέθηκαν οι συμπαίχτες της Σταυρούλας και οι υπεύθυνοι διασώστες οι οποίοι μετέφεραν με φορείο την αθλήτρια.