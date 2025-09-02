Ένταση στο «στίβο μάχης» του Exathlon

Ο Άρης Σοϊλέδης και ο Φανή Μπολέτσης οι πρωταγωνιστές τις νέας έντασης στις πίστες του Exathlon!

Το τηλεοπτικό αθλητικό παιχνίδι του ΣΚΑΙ, Exathlon, πιστό στο ραντεβού του, ξεκίνησε σήμερα το βράδυ της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου, με τους παίκτες να δίνουν το παρών στο «στίβο μάχης» του παιχνιδιού.

Η ροή του παιχνιδιού είχε ξεκινήσει ομαλά, ωστόσο ένα απρόοπτο περιστατικό έφερε νέα ένταση στην πίστα, όπου οι διαγωνιζόμενοι αναμετρώνται.

Πιο συγκεκριμένα, ο Άρης Σοϊλέδης, φαίνεται να «τα έβαλε» με τον ευατό του, λόγω της εικόνας που παρουσίασε στο αγώνισμα που συμμετείχε, ενώ αμέσως μετά είχε και έναν σύντομο διαπληκτισμό με τον συναθλητή του Φάνη Μπολέτση.

Η ένταση μεταξύ των δύο αντρών προήλθε όταν ο πρώτος κατευθύνθηκε προς το μέρος του Φάνη Μπολέτση για να τον χαιρετήσει και εκείνος δεν ανταποκρίθηκε:

«Έρχομαι να σε χαιρετίσω και εσύ τι κάνεις», ρώτησε χαρακτηριστικά ο Άρης Σολϊλέδης με τον Φάνη να απαντά: «Πανηγυρίζω τι να κάνω;».

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, ο Άρης Σοϊλέδης, φαίνεται να μονολογεί εκνευρισμένος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Λίγο χρόνο ακόμα θέλω και... Να βλ***! Είσαι και χοντρός ακόμα, πού να χάσεις και τέσσερα κιλά, να δεις τι θα τα κάνεις τα παιδάκια».

Τέλος, να σημειωθεί πως ο Άρης είχε ξεχωρίσει στο παρελθόν για την ταχύτητά του, την ευελιξία του και την ευστοχία του, ενώ είχε δώσει το παρών και στο Survivor του 2022, όπου και κατάφερε να τερματίσει δεύτερος.

Δείτε τη στιγμή της έντασης στο στίβο μάχης: