Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Ένταση στο «στίβο μάχης» του Exathlon

Ένταση στο «στίβο μάχης» του Exathlon Φωτογραφία: Φωτογραφία: Glomex/ ΣΚΑΙ
Ο Άρης Σοϊλέδης και ο Φανή Μπολέτσης οι πρωταγωνιστές τις νέας έντασης στις πίστες του Exathlon!

Το τηλεοπτικό αθλητικό παιχνίδι του ΣΚΑΙ, Exathlon, πιστό στο ραντεβού του, ξεκίνησε σήμερα το βράδυ της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου, με τους παίκτες να δίνουν το παρών στο «στίβο μάχης» του παιχνιδιού.

Η ροή του παιχνιδιού είχε ξεκινήσει ομαλά, ωστόσο ένα απρόοπτο περιστατικό έφερε νέα ένταση στην πίστα, όπου οι διαγωνιζόμενοι αναμετρώνται.

Πιο συγκεκριμένα, ο Άρης Σοϊλέδης, φαίνεται να «τα έβαλε» με τον ευατό του, λόγω της εικόνας που παρουσίασε στο αγώνισμα που συμμετείχε, ενώ αμέσως μετά είχε και έναν σύντομο διαπληκτισμό με τον συναθλητή του Φάνη Μπολέτση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Exathlon: Κόντρα στο σπίτι των ηττημένων- Δείτε το τρέιλερ

Exathlon: Κόντρα στο σπίτι των ηττημένων- Δείτε το τρέιλερ

Life
Exathlon: Το πρώτο ατομικό κύπελλο στον Μάριο Πρίαμο

Exathlon: Το πρώτο ατομικό κύπελλο στον Μάριο Πρίαμο

Life
Νέος τραυματισμός στο Exathlon- Στο νοσοκομείο η Σταυρούλα Χρυσαειδή

Νέος τραυματισμός στο Exathlon- Στο νοσοκομείο η Σταυρούλα Χρυσαειδή

Life

Η ένταση μεταξύ των δύο αντρών προήλθε όταν ο πρώτος κατευθύνθηκε προς το μέρος του Φάνη Μπολέτση για να τον χαιρετήσει και εκείνος δεν ανταποκρίθηκε:

«Έρχομαι να σε χαιρετίσω και εσύ τι κάνεις», ρώτησε χαρακτηριστικά ο Άρης Σολϊλέδης με τον Φάνη να απαντά: «Πανηγυρίζω τι να κάνω;».

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, ο Άρης Σοϊλέδης, φαίνεται να μονολογεί εκνευρισμένος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Λίγο χρόνο ακόμα θέλω και... Να βλ***! Είσαι και χοντρός ακόμα, πού να χάσεις και τέσσερα κιλά, να δεις τι θα τα κάνεις τα παιδάκια».

Τέλος, να σημειωθεί πως ο Άρης είχε ξεχωρίσει στο παρελθόν για την ταχύτητά του, την ευελιξία του και την ευστοχία του, ενώ είχε δώσει το παρών και στο Survivor του 2022, όπου και κατάφερε να τερματίσει δεύτερος.

Δείτε τη στιγμή της έντασης στο στίβο μάχης:

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Ερευνητές αναζητούν θεραπεία για σπάνια νόσο σε αυγά ψαριών

Ερευνητές αναζητούν θεραπεία για σπάνια νόσο σε αυγά ψαριών

Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

Σχετικά Άρθρα

Exathlon: «Αποδεκατίστηκαν» οι πορτοκαλί – 3 οι τραυματίες

Exathlon: «Αποδεκατίστηκαν» οι πορτοκαλί – 3 οι τραυματίες

Life
Exathlon: Κόντρα στο σπίτι των ηττημένων- Δείτε το τρέιλερ

Exathlon: Κόντρα στο σπίτι των ηττημένων- Δείτε το τρέιλερ

Life
Νέος τραυματισμός στο Exathlon- Στο νοσοκομείο η Σταυρούλα Χρυσαειδή

Νέος τραυματισμός στο Exathlon- Στο νοσοκομείο η Σταυρούλα Χρυσαειδή

Life
Exathlon: Το πρώτο ατομικό κύπελλο στον Μάριο Πρίαμο

Exathlon: Το πρώτο ατομικό κύπελλο στον Μάριο Πρίαμο

Life

NETWORK

Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

ienergeia.gr
Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

ienergeia.gr
8 Συμβουλές για ανακούφιση των κουρασμένων ματιών από τις οθόνες

8 Συμβουλές για ανακούφιση των κουρασμένων ματιών από τις οθόνες

healthstat.gr
Έμμηνος ρύση: Το συχνό λάθος που πρέπει να αποφεύγετε για σωστή υγιεινή

Έμμηνος ρύση: Το συχνό λάθος που πρέπει να αποφεύγετε για σωστή υγιεινή

healthstat.gr
Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

healthstat.gr
Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

healthstat.gr
Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

ienergeia.gr
Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

ienergeia.gr