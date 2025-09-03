Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

«Άγιος Έρωτας»: Συνεχίζονται τα γυρίσματα στο Γαλαξίδι- Backstage φωτογραφίες

«Άγιος Έρωτας»: Συνεχίζονται τα γυρίσματα στο Γαλαξίδι- Backstage φωτογραφίες Φωτογραφία: Φωτογραφία: Φωτογραφία: Youtube screenshot/ AlphaTV
«Άγιος Έρωτας»- έρχεται η νέα σεζόν.

Ο «Άγιος Έρωτας» επιστρέφει με ξεχωριστά στιγμιότυπα από το Γαλαξίδι και τους πρωταγωνιστές να έχουν ήδη αναλάβει δράση τόσο μέσα στο πλατό – όσο και σε εξωτερικά γυρίσματα.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή, τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο όμορφο Γαλαξίδι, με σκοπό να ολοκληρώσουν ορισμένες από τις σκηνές της σειρά. Μάλιστα ο τηλεοπτικός, σταθμός του Alpha έκανε γνωστό πως η ανταπόκριση του κόσμου είναι όπως πάντα «πολύ συγκινητική».

«Άγιος Έρωτας», έρχεται στον Alpha

Ο τηλεοπτικός σταθμός του Alpha, μετέφερε χαρακτηριστικά:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Μαμά- Δες»: Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ

«Μαμά- Δες»: Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ

Life
«Το Πρωινό»: Πότε κάνει πρεμιέρα ο Λιάγκας - Η νέα ώρα

«Το Πρωινό»: Πότε κάνει πρεμιέρα ο Λιάγκας - Η νέα ώρα

Life
Φαίη Σκορδά: Αυτό είναι το νέο πρόσωπο στο πάνελ της

Φαίη Σκορδά: Αυτό είναι το νέο πρόσωπο στο πάνελ της

Life

«Στο πανέμορφο Γαλαξίδι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου της σειράς, με την ανταπόκριση του κόσμου να είναι, όπως πάντα, θερμή και πολύ συγκινητική.

Γαλαξιδιώτες κάθε ηλικίας παρακολουθούν τις σκηνές που λαμβάνουν χώρα σε ένα από τα τόσα γραφικά σημεία της περιοχής, και περιμένουν υπομονετικά τους ηθοποιούς για να τους εκφράσουν την αγάπη τους αλλά και να μοιραστούν μια φωτογραφία μαζί τους. Συμμετέχοντας έτσι και οι ίδιοι με τον δικό τους τρόπο στο γύρισμα.

«Τα εξωτερικά γυρίσματα δίνουν άλλη ζωντάνια» όπως λέει ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος. «Πάντα όταν σε παρατηρούν- αυτή είναι και η ομορφιά του θεάτρου-έχεις άλλη ενέργεια. Και το Γαλαξίδι είναι μια πανέμορφη πόλη, από τις γραφικότερες της Ελλάδας και δεν έχει διαβρωθεί. Είναι ωραίο να βλέπεις μια πόλη να κρατά τα πρωτογενή χαρακτηριστικά της».

«Στα γυρίσματα παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Δ. Ε. Γαλαξιδίου Ιωάννης Βαρβάτος, ο Πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Σπυρίδων Μπαρλιακός και η Σύμβουλος Περιφέρειας Πέγκυ Αραβαντινού».

Δείτε φωτογραφίες Backstage:

agios1m fd030

agios2m 0a7b9

agios3m 1e507

agios4m 97c80

agios5m de04f

agios6m fa062

agios7m 2226c

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Επιστήμονες σχεδίασαν πρωτεΐνη που απομακρύνει καρκινικά κύτταρα από το σώμα

Επιστήμονες σχεδίασαν πρωτεΐνη που απομακρύνει καρκινικά κύτταρα από το σώμα

Ογκολόγος: Τα 6 «αθώα» συμπτώματα του καρκίνου που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούν οι άνδρες

Ογκολόγος: Τα 6 «αθώα» συμπτώματα του καρκίνου που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούν οι άνδρες

Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον: Ελλείψεις σε βιταμίνες και πεπτικές διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο

Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον: Ελλείψεις σε βιταμίνες και πεπτικές διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

Ελένη Μενεγάκη: Το καλοκαίρι της στην Άνδρο μέσα από 20 φωτογραφίες

Ελένη Μενεγάκη: Το καλοκαίρι της στην Άνδρο μέσα από 20 φωτογραφίες

Life
Η «Super Κατερίνα» επιστρέφει για 5η σεζόν- Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Η «Super Κατερίνα» επιστρέφει για 5η σεζόν- Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Life
«Άγιος Έρωτας»: Επιστρέφει με τον 2ο ανατρεπτικό κύκλο- Δείτε backstage φωτογραφίες

«Άγιος Έρωτας»: Επιστρέφει με τον 2ο ανατρεπτικό κύκλο- Δείτε backstage φωτογραφίες

Life
Δείτε την «Κόμισσα της φάμπρικας» Δήμητρα Ματσούκα - Οι πρώτες φωτογραφίες

Δείτε την «Κόμισσα της φάμπρικας» Δήμητρα Ματσούκα - Οι πρώτες φωτογραφίες

Entertainment

NETWORK

Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

ienergeia.gr
Επιστήμονες σχεδίασαν πρωτεΐνη που απομακρύνει καρκινικά κύτταρα από το σώμα

Επιστήμονες σχεδίασαν πρωτεΐνη που απομακρύνει καρκινικά κύτταρα από το σώμα

healthstat.gr
Πώς θα ελαττώσετε το ροχαλητό φυσικά

Πώς θα ελαττώσετε το ροχαλητό φυσικά

healthstat.gr
ΕΟΦ για νέα ΜΗΣΥΦΑ – Η ανακοίνωση

ΕΟΦ για νέα ΜΗΣΥΦΑ – Η ανακοίνωση

healthstat.gr
Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

ienergeia.gr
Novartis: Συμφωνία ύψους άνω των 5 δισ. δολαρίων με την Argo Biopharma

Novartis: Συμφωνία ύψους άνω των 5 δισ. δολαρίων με την Argo Biopharma

healthstat.gr
Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

ienergeia.gr
Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

ienergeia.gr