Φαίη Σκορδά: Αυτό είναι το νέο πρόσωπο στο πάνελ της

Για πρώτη φορά μας τους έδειξε στην backstage φωτογράφιση.

Η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε τη νέα της ομάδα στη φετινή εκπομπή της στο Mega, Buongiorno.

Η παρουσιάστρια μετά από ένα καλοκαίρι με αποδράσεις εντός αλλά και εκτός Ελλάδος, επέστρεψε ανανεωμένη και έχοντας γεμίσει τις μπαταρίες της.

Φαίη Σκορδά: Δείτε φωτογραφίες από τη Σκωτία με τους γιους της

Η πρεμιέρα του Buongiorno θα γίνει την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 9:20 και η επίσημη φωτογράφιση με τους παλιούς αλλά και νέους συνεργάτες της έγινε χθες.

Στο βίντεο λίγων δευτερολέπτων που μοιράστηκε η Φαίη Σκορδά στα Instagram Stories της, αποκάλυψε ποιοι θα βρίσκονται στο πλευρό της τη φετινή σεζόν.

