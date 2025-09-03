Games
Στάθης Μαντζώρος: «Οι πιθανότητες να ξυπνήσει είναι 50–50», λέει ο πατέρας του

Διασωληνωμένος στον Ερυθρό Σταυρό βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο ηθοποιός.

Στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο γιος του και ηθοποιός, Στάθης Μαντζώρος, μετά το βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη πριν από λίγους μήνες, αναφέρθηκε ο πατέρας του.

«Οι πιθανότητες να ξυπνήσει ο Στάθης είναι 50-50. Μπορεί να καταστραφεί και το επάγγελμά του γιατί μας έχουν πει ότι θα μείνουν κάτι κουσούρια στην ομιλία ή στο πόδι. Είναι μεγάλη η ζημιά που πάθαμε. Το επεισόδιο του Στάθη ήταν και είναι πολύ σοβαρό. Θα αναγκαστώ να πουλήσω χωράφι, να δώσω τα πάντα για τον Στάθη», είπε ο πατέρας του μιλώντας στο Power Talk.

«Έσπασε το αγγείο και γέμισε το κεφάλι αίματα. Βάλαμε τους καλύτερους γιατρούς οι οποίοι δεν μπόρεσαν να απορροφήσουν 100% το αίμα. Απορρόφησαν ένα 50-60%. Αυτό που έχει μείνει, δεν τον αφήνει να ξυπνήσει», συνέχισε.

«Ο Στάθης θα επανέλθει αφού η Παναγία τον έσωσε, θα τον επαναφέρει είμαι σίγουρος. Του μιλάω καθημερινώς στο τηλέφωνο και όταν το κάνω, αλλάζει όψη το πρόσωπό του και τα μάτια του και δακρύζει. Πάει να πει ότι ακούει. Κάνουμε τα πάντα, εγώ η γυναίκα μου, η κόρη μου, η νύφη μου να επαναφέρουμε τον Στάθη…», ανέφερε.

