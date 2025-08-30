Στάθης Μαντζώρος: Δασωληνωμένος ο «καφετζής» του Σασμού μετά από βαρύ εγκεφαλικό

Η έκκληση του Ιωάννη Παπαζήση.

Ο ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος δίνει μάχη για τη ζωή του, όπως έκανε γνωστό ο καλός του φίλος Ιωάννης Παπαζήσης.

Ο συνάδελφός του θέλησε να δώσει κάποιες πληροφορίες για την κατάστασή του, κάνοντας παράλληλα μία δημόσια έκκληση.

Ο Στάθης Μαντζώρος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδα «Espresso», καθώς όπως αναφέρει ο Ιωάννης Παπαζήσης πέρασε ένα βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και βρίσκεται διασωληνωμένος.

Έτσι ο πρωταγωνιστής της σειράς «Ο γιατρός» θέλησε να βοηθήσει τον συνάδελφό του, που αγάπησε το κοινό μέσω του σίριαλ «Σασμός» δημοσιεύοντας έναν αριθμό λογαριασμού για όσους θέλουν να βοηθήσουν για την αποκατάστασή του.

«Εδώ και μερικούς μήνες ο φίλος, συνάδελφος και συνεργάτης Στάθης Μαντζώρος, δίνει μία δύσκολη μάχη. Βρίσκεται διασωληνωμένος – μετά από ένα βαρύ εγκεφαλικό. Τώρα ήρθε η ώρα όλα μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για την αποκατάστασή του», ανέφερε η ανάρτηση που έκανε ο Ιωάννης Παπαζήσης.

«Σπουδαίος φίλος συνάδελφος και πάνω από όλα πατέρας δύο μικρών παιδιών…», πρόσθεσε.

