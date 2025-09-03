«Μαμά- Δες»: Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ

Η εκπομπή της ΕΡΤ επιστρέφει!

Με ηχηρή θεματολογία, η εκπομπή «Μαμά – δες» της ΕΡΤ, επιστρέφει στην μικρή οθόνη, με νέα πρόσωπα και παρουσιαστές που αλλάζουν κάθε εβδομάδα, να δίνουν το παρών. Πιο συγκεκριμένα, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, η εκπομπή κάνει πρεμιέρα, στην ΕΡΤ, στις 15:00.

Στα πλαίσια της εκπομπής, θα βρεθούν λαμπεροί καλεσμένοι, οι οποίοι καλούνται να μιλήσουν για ζητήματα που αφορούν την μητρότητα, αλλά και την πατρότητα, καθώς και τις στιγμές ευτυχίας που φέρνει ο ερχομός ενός μωρού στη ζωή του ζευγαριού.

Ο τηλεοπτικός σταθμός της ΕΡΤ μάλιστα, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση αναφορικά με την πρεμιέρα, αποκαλύπτοντας την πρώτη παρουσιάστρια της σεζόν αλλά και τα ονόματα των δύο καλεσμένων που κάνουν… «ποδαρικό».

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ

Ο σταθμός λοιπόν έκανε γνωστό πως η πρώτη παρουσιάστρια της σεζόν, θα είναι η Αρετή Πασχάλη και επρόκειτο να υποδεχτεί τον ηθοποιό Μελέτη Ηλία και την Γιουλίκα Σαφίδα:

«Η ηθοποιός Αρετή Πασχάλη αναλαμβάνει την παρουσίαση του πρώτου επεισοδίου της εκπομπής «Μαμά – δες» και μοιράζεται μαζί μας το δικό της ταξίδι μητρότητας με τον 5 ετών γιο της, Αλκίνοο. Πρώτος καλεσμένος της εκπομπής είναι ο ηθοποιός, Μελέτης Ηλίας, ο οποίος μιλάει για τη δική του εμπειρία πατρότητας, τις προκλήσεις και τις δυσκολίες της γονεϊκότητας, καθώς και για τα δύο του παιδιά, Κοραλλένια και Δημήτρη.

Η Αρετή Πασχάλη μπαίνει στην κουζίνα και ετοιμάζει ένα υγιεινό σνακ, που είναι και το αγαπημένο του γιου της: pancakes με βρώμη και μπανάνα. Στη συνέχεια, συναντάει τη διατροφολόγο, Αλεξάνδρα Γεωργίου και μιλούν για το ποια είναι η ισορροπημένη διατροφή για τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους, τι να προσέχουν οι γονείς αλλά και τι να αποφεύγουν.

Τέλος, υποδέχεται την ηθοποιό και φίλη της, Γιούλικα Σκαφιδά, με την οποία μιλούν για τον 2 ετών γιο της, Άγγελο, αλλά και για τα δικά της παιδικά χρόνια στην Καλαμάτα, για την περίοδο της εγκυμοσύνης της και για το πόσο ανυπομονούσε να έρθει στη ζωή της ο γιος της».