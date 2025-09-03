Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

«Μαμά- Δες»: Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ

«Μαμά- Δες»: Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ Φωτογραφία: Φωτογραφία: Youtube screenshot/ ΕΡΤ Α.Ε.
Η εκπομπή της ΕΡΤ επιστρέφει!

Με ηχηρή θεματολογία, η εκπομπή «Μαμά – δες» της ΕΡΤ, επιστρέφει στην μικρή οθόνη, με νέα πρόσωπα και παρουσιαστές που αλλάζουν κάθε εβδομάδα, να δίνουν το παρών. Πιο συγκεκριμένα, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, η εκπομπή κάνει πρεμιέρα, στην ΕΡΤ, στις 15:00.

Στα πλαίσια της εκπομπής, θα βρεθούν λαμπεροί καλεσμένοι, οι οποίοι καλούνται να μιλήσουν για ζητήματα που αφορούν την μητρότητα, αλλά και την πατρότητα, καθώς και τις στιγμές ευτυχίας που φέρνει ο ερχομός ενός μωρού στη ζωή του ζευγαριού.

Ο τηλεοπτικός σταθμός της ΕΡΤ μάλιστα, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση αναφορικά με την πρεμιέρα, αποκαλύπτοντας την πρώτη παρουσιάστρια της σεζόν αλλά και τα ονόματα των δύο καλεσμένων που κάνουν… «ποδαρικό».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Το Πρωινό»: Πότε κάνει πρεμιέρα ο Λιάγκας - Η νέα ώρα

«Το Πρωινό»: Πότε κάνει πρεμιέρα ο Λιάγκας - Η νέα ώρα

Life
«Γιατί ρε πατέρα»: Οι πρωταγωνιστές συστήνονται- Δείτε το τρέιλερ του ΑΝΤ1

«Γιατί ρε πατέρα»: Οι πρωταγωνιστές συστήνονται- Δείτε το τρέιλερ του ΑΝΤ1

Life
«Το παιδί»: Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ- Δείτε το τρέιλερ

«Το παιδί»: Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ- Δείτε το τρέιλερ

Life

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ

Ο σταθμός λοιπόν έκανε γνωστό πως η πρώτη παρουσιάστρια της σεζόν, θα είναι η Αρετή Πασχάλη και επρόκειτο να υποδεχτεί τον ηθοποιό Μελέτη Ηλία και την Γιουλίκα Σαφίδα:

«Η ηθοποιός Αρετή Πασχάλη αναλαμβάνει την παρουσίαση του πρώτου επεισοδίου της εκπομπής «Μαμά – δες» και μοιράζεται μαζί μας το δικό της ταξίδι μητρότητας με τον 5 ετών γιο της, Αλκίνοο. Πρώτος καλεσμένος της εκπομπής είναι ο ηθοποιός, Μελέτης Ηλίας, ο οποίος μιλάει για τη δική του εμπειρία πατρότητας, τις προκλήσεις και τις δυσκολίες της γονεϊκότητας, καθώς και για τα δύο του παιδιά, Κοραλλένια και Δημήτρη.

Η Αρετή Πασχάλη μπαίνει στην κουζίνα και ετοιμάζει ένα υγιεινό σνακ, που είναι και το αγαπημένο του γιου της: pancakes με βρώμη και μπανάνα. Στη συνέχεια, συναντάει τη διατροφολόγο, Αλεξάνδρα Γεωργίου και μιλούν για το ποια είναι η ισορροπημένη διατροφή για τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους, τι να προσέχουν οι γονείς αλλά και τι να αποφεύγουν.

Τέλος, υποδέχεται την ηθοποιό και φίλη της, Γιούλικα Σκαφιδά, με την οποία μιλούν για τον 2 ετών γιο της, Άγγελο, αλλά και για τα δικά της παιδικά χρόνια στην Καλαμάτα, για την περίοδο της εγκυμοσύνης της και για το πόσο ανυπομονούσε να έρθει στη ζωή της ο γιος της».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Επιστήμονες σχεδίασαν πρωτεΐνη που απομακρύνει καρκινικά κύτταρα από το σώμα

Επιστήμονες σχεδίασαν πρωτεΐνη που απομακρύνει καρκινικά κύτταρα από το σώμα

Ογκολόγος: Τα 6 «αθώα» συμπτώματα του καρκίνου που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούν οι άνδρες

Ογκολόγος: Τα 6 «αθώα» συμπτώματα του καρκίνου που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούν οι άνδρες

Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον: Ελλείψεις σε βιταμίνες και πεπτικές διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο

Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον: Ελλείψεις σε βιταμίνες και πεπτικές διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

Knives Out 3: Βγαίνουν τα μαχαίρια στα σινεμά - Πότε κυκλοφορούν στο Netflix

Knives Out 3: Βγαίνουν τα μαχαίρια στα σινεμά - Πότε κυκλοφορούν στο Netflix

Entertainment
Στέλιος Καζαντζίδης: Η σύζυγός του μιλάει για τα τελευταία χρόνια της ζωής του

Στέλιος Καζαντζίδης: Η σύζυγός του μιλάει για τα τελευταία χρόνια της ζωής του

Life
Γιώργος Λιάγκας: Η χιουμοριστική ανάρτησή του λίγο πριν την πρεμιέρα

Γιώργος Λιάγκας: Η χιουμοριστική ανάρτησή του λίγο πριν την πρεμιέρα

Life
«Το παιδί»: Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ- Δείτε το τρέιλερ

«Το παιδί»: Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ- Δείτε το τρέιλερ

Life

NETWORK

Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

ienergeia.gr
Novartis: Συμφωνία ύψους άνω των 5 δισ. δολαρίων με την Argo Biopharma

Novartis: Συμφωνία ύψους άνω των 5 δισ. δολαρίων με την Argo Biopharma

healthstat.gr
Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

ienergeia.gr
Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

ienergeia.gr
Πώς θα ελαττώσετε το ροχαλητό φυσικά

Πώς θα ελαττώσετε το ροχαλητό φυσικά

healthstat.gr
ΕΟΦ για νέα ΜΗΣΥΦΑ – Η ανακοίνωση

ΕΟΦ για νέα ΜΗΣΥΦΑ – Η ανακοίνωση

healthstat.gr
Επιστήμονες σχεδίασαν πρωτεΐνη που απομακρύνει καρκινικά κύτταρα από το σώμα

Επιστήμονες σχεδίασαν πρωτεΐνη που απομακρύνει καρκινικά κύτταρα από το σώμα

healthstat.gr
Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

ienergeia.gr