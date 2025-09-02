Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

«Γιατί ρε πατέρα»: Οι πρωταγωνιστές συστήνονται- Δείτε το τρέιλερ του ΑΝΤ1

«Γιατί ρε πατέρα»: Οι πρωταγωνιστές συστήνονται- Δείτε το τρέιλερ του ΑΝΤ1 Φωτογραφία: Φωτογραφία: Youtube svreenshot/ ANT1 TV
Η νέα σειρά του ΑΝΤ1 έρχεται και οι πρωταγωνιστές συστήνονται!

Το «γιατί ρε πατέρα» αποτρελεί μια νέα προσθήκη στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 και λίγο πριν από την πρεμιέρα της, οι πρωταγωνιστές αναλαμβάνουν να συστηθούν με το κοινό, μέσα από ορισμένα βίντεο.

Οι ίδιοι «χωρίζονται σε ομάδες» και αναδεικνύουν τους ρόλους τους μέσα από ολιγόλεπτα κλιπ. Επί της ουσίας λοιπόν, όταν ο Λευτέρης Τσατσάνης φεύγει από τη ζωή τρεις – άγνωστοι μεταξύ τους- άνδρες, ένα φιλόλογος, μια σερβιτόρα και ένας έμπορος αυτοκινήτων, συναντιούνται στην κηδεία του.

Εκεί είναι που αντιλαμβάνονται πως κάθε άλλο παρά άγνωστοι είναι, καθώς οι τρεις νεαροί αποδεικνύεται πως είναι παιδιά του Τσατσάνη και αδέλφια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Το παιδί»: Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ- Δείτε το τρέιλερ

«Το παιδί»: Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ- Δείτε το τρέιλερ

Life
Πρεμιέρα για το «Mega Σαββατοκύριακο»- Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Πρεμιέρα για το «Mega Σαββατοκύριακο»- Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Life
«Grand Hotel»: Μια νέα προσωπικότητα «εισβάλει» στο ξενοδοχείο

«Grand Hotel»: Μια νέα προσωπικότητα «εισβάλει» στο ξενοδοχείο

Life

Ταυτόχρονα, αφού ξεπεράσουν τα έντονα συναισθήματα της πρώτης γνωριμίας, μαθαίνουν πως έχουν κληρονομήσει ένα κομμωτήριο και ένα μεγάλο μυστικό. Σε δεύτερο χρόνο εμφανίζεται ακόμη ένας χαραλκτήρα- κλειδί, ο Μιχαήλος, για να τους αποκαλύψει πως μαζί με τον πατέρα τους κρύβεται πίσω από μια μεγάλη ληστεία, με λεία 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο –πλέον- απών Τσατσάνης, είχε υποσχεθεί να μοιράσει τα λάφυρα, τα οποία τελικά τα έδωσε σε ένα από τα τρία του παιδιά. Ο Μιχαήλος πλέον δικδικεί απειλιτικά το μερίδιό του.

Ποιος είναι όμως αυτός, που έχει τα 3 εκατομμύρια;

«Γιατί ρε πατέρα», έρχεται στον ΑΝΤ1- Γνωρίστε τους πρωταγωνιστές

#teamNikos

O Νίκος είναι ο μεγαλύτερος γιος του Τσατσάνη και εκείνος που τον έζησε λιγότερο απ’ όλους. Μεγάλωσε με την πλούσια θεία του, την Αντιγόνη, που είναι πρώην Μις Ελλάς και νυν αυστηρή κριτής της ζωής. Μαζί τους σε όλες τις κοσμικές -και μη- εκδηλώσεις, είναι πάντα και η Λουκία, που είναι η κολλητή της Αντιγόνης και κολυμπάει -κυριολεκτικά- στα χρήματα!

{https://www.instagram.com/reel/DOEG86RjEPQ/?utm_source=ig_embed}

#teamFontas

O Φώντας είναι ο μεσαίος γιος του Τσατσάνη και η μεγαλύτερή του απογοήτευση. Είναι ευαίσθητος και αλλεργικός σε κάθε είδους λαμογιά. Η μητέρα του η Χρυσώ, είναι τόσο υπερπροστατευτική μαζί του που ξεχνάει ώρες - ώρες ότι είναι πια και ο ίδιος ο Φώντας πατέρας. Μαζί τους πάντα, στις χαρές και τις λύπες, είναι η καλόκαρδη μεν - άγαρμπη δε, φίλη της Χρυσώς, Διαμάντω, η οποία είναι φιλόξενη, αλλά καλύτερα να μη σε πιάσει στο στόμα της!

{https://www.instagram.com/reel/DOETRYUDSGw/?utm_source=ig_embed}

#teamVivi

Η Βιβή είναι το μικρότερο παιδί του Τσατσάνη. Είναι σέξι τσαμπουκάς που σερβίρει ποτά μαζί με... καυγάδες άμα λάχει! Συγκατοικεί με τον κολλητό της, τον Τάσο, που είναι σαν τον αδερφό που όλοι θα θέλαμε να έχουμε. Μαζί με τον Τάσο, πάει πακέτο και ο πατέρας του, ο Ορέστης, ο μπαμπάς-πρότυπο, που θα ήταν τέλειος… αν δεν έτρεχε πίσω από κάθε όμορφη κυρία που γνωρίζει.

{https://www.instagram.com/reel/DOEdoKBDUw9/?utm_source=ig_embed}

#teamTsatsanis

Ο Μιχαήλος ήταν το δεξί χέρι του Τσατσάνη. Σκληροτράχηλος, αλλά με καρδιά μικρού παιδιού. Η Μάγδα, κομμώτρια–στρατηγός στο κομμωτήριο του Τσατσάνη. Το μόνο που αφήνει να πέσει κάτω, είναι οι τρίχες από τις πελάτισσες που κουρεύει. Για κακή της τύχη, συνεργάζεται με τον Δάκη, που είναι μανικιουρίστας–κουτσομπόλης και ξέρει περισσότερα μυστικά κι από τον ίδιο τον Τσατσάνη!

{https://www.instagram.com/reel/DOF8sB-DZ16/?utm_source=ig_embed}

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=tPoQn9bwTHs}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Ερευνητές αναζητούν θεραπεία για σπάνια νόσο σε αυγά ψαριών

Ερευνητές αναζητούν θεραπεία για σπάνια νόσο σε αυγά ψαριών

Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

Σχετικά Άρθρα

Exathlon: Κόντρα στο σπίτι των ηττημένων- Δείτε το τρέιλερ

Exathlon: Κόντρα στο σπίτι των ηττημένων- Δείτε το τρέιλερ

Life
Γιώργος Λιάγκας: Η χιουμοριστική ανάρτησή του λίγο πριν την πρεμιέρα

Γιώργος Λιάγκας: Η χιουμοριστική ανάρτησή του λίγο πριν την πρεμιέρα

Life
«Το παιδί»: Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ- Δείτε το τρέιλερ

«Το παιδί»: Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ- Δείτε το τρέιλερ

Life
«Grand Hotel»: Μια νέα προσωπικότητα «εισβάλει» στο ξενοδοχείο

«Grand Hotel»: Μια νέα προσωπικότητα «εισβάλει» στο ξενοδοχείο

Life

NETWORK

Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

healthstat.gr
Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

ienergeia.gr
Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

ienergeia.gr
Έμμηνος ρύση: Το συχνό λάθος που πρέπει να αποφεύγετε για σωστή υγιεινή

Έμμηνος ρύση: Το συχνό λάθος που πρέπει να αποφεύγετε για σωστή υγιεινή

healthstat.gr
Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

ienergeia.gr
Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

ienergeia.gr
Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

healthstat.gr
Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

healthstat.gr