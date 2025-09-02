«Γιατί ρε πατέρα»: Οι πρωταγωνιστές συστήνονται- Δείτε το τρέιλερ του ΑΝΤ1

Η νέα σειρά του ΑΝΤ1 έρχεται και οι πρωταγωνιστές συστήνονται!

Το «γιατί ρε πατέρα» αποτρελεί μια νέα προσθήκη στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 και λίγο πριν από την πρεμιέρα της, οι πρωταγωνιστές αναλαμβάνουν να συστηθούν με το κοινό, μέσα από ορισμένα βίντεο.

Οι ίδιοι «χωρίζονται σε ομάδες» και αναδεικνύουν τους ρόλους τους μέσα από ολιγόλεπτα κλιπ. Επί της ουσίας λοιπόν, όταν ο Λευτέρης Τσατσάνης φεύγει από τη ζωή τρεις – άγνωστοι μεταξύ τους- άνδρες, ένα φιλόλογος, μια σερβιτόρα και ένας έμπορος αυτοκινήτων, συναντιούνται στην κηδεία του.

Εκεί είναι που αντιλαμβάνονται πως κάθε άλλο παρά άγνωστοι είναι, καθώς οι τρεις νεαροί αποδεικνύεται πως είναι παιδιά του Τσατσάνη και αδέλφια.

Ταυτόχρονα, αφού ξεπεράσουν τα έντονα συναισθήματα της πρώτης γνωριμίας, μαθαίνουν πως έχουν κληρονομήσει ένα κομμωτήριο και ένα μεγάλο μυστικό. Σε δεύτερο χρόνο εμφανίζεται ακόμη ένας χαραλκτήρα- κλειδί, ο Μιχαήλος, για να τους αποκαλύψει πως μαζί με τον πατέρα τους κρύβεται πίσω από μια μεγάλη ληστεία, με λεία 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο –πλέον- απών Τσατσάνης, είχε υποσχεθεί να μοιράσει τα λάφυρα, τα οποία τελικά τα έδωσε σε ένα από τα τρία του παιδιά. Ο Μιχαήλος πλέον δικδικεί απειλιτικά το μερίδιό του.

Ποιος είναι όμως αυτός, που έχει τα 3 εκατομμύρια;

«Γιατί ρε πατέρα», έρχεται στον ΑΝΤ1- Γνωρίστε τους πρωταγωνιστές

#teamNikos

O Νίκος είναι ο μεγαλύτερος γιος του Τσατσάνη και εκείνος που τον έζησε λιγότερο απ’ όλους. Μεγάλωσε με την πλούσια θεία του, την Αντιγόνη, που είναι πρώην Μις Ελλάς και νυν αυστηρή κριτής της ζωής. Μαζί τους σε όλες τις κοσμικές -και μη- εκδηλώσεις, είναι πάντα και η Λουκία, που είναι η κολλητή της Αντιγόνης και κολυμπάει -κυριολεκτικά- στα χρήματα!

{https://www.instagram.com/reel/DOEG86RjEPQ/?utm_source=ig_embed}

#teamFontas

O Φώντας είναι ο μεσαίος γιος του Τσατσάνη και η μεγαλύτερή του απογοήτευση. Είναι ευαίσθητος και αλλεργικός σε κάθε είδους λαμογιά. Η μητέρα του η Χρυσώ, είναι τόσο υπερπροστατευτική μαζί του που ξεχνάει ώρες - ώρες ότι είναι πια και ο ίδιος ο Φώντας πατέρας. Μαζί τους πάντα, στις χαρές και τις λύπες, είναι η καλόκαρδη μεν - άγαρμπη δε, φίλη της Χρυσώς, Διαμάντω, η οποία είναι φιλόξενη, αλλά καλύτερα να μη σε πιάσει στο στόμα της!

{https://www.instagram.com/reel/DOETRYUDSGw/?utm_source=ig_embed}

#teamVivi

Η Βιβή είναι το μικρότερο παιδί του Τσατσάνη. Είναι σέξι τσαμπουκάς που σερβίρει ποτά μαζί με... καυγάδες άμα λάχει! Συγκατοικεί με τον κολλητό της, τον Τάσο, που είναι σαν τον αδερφό που όλοι θα θέλαμε να έχουμε. Μαζί με τον Τάσο, πάει πακέτο και ο πατέρας του, ο Ορέστης, ο μπαμπάς-πρότυπο, που θα ήταν τέλειος… αν δεν έτρεχε πίσω από κάθε όμορφη κυρία που γνωρίζει.

{https://www.instagram.com/reel/DOEdoKBDUw9/?utm_source=ig_embed}

#teamTsatsanis

Ο Μιχαήλος ήταν το δεξί χέρι του Τσατσάνη. Σκληροτράχηλος, αλλά με καρδιά μικρού παιδιού. Η Μάγδα, κομμώτρια–στρατηγός στο κομμωτήριο του Τσατσάνη. Το μόνο που αφήνει να πέσει κάτω, είναι οι τρίχες από τις πελάτισσες που κουρεύει. Για κακή της τύχη, συνεργάζεται με τον Δάκη, που είναι μανικιουρίστας–κουτσομπόλης και ξέρει περισσότερα μυστικά κι από τον ίδιο τον Τσατσάνη!

{https://www.instagram.com/reel/DOF8sB-DZ16/?utm_source=ig_embed}

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=tPoQn9bwTHs}