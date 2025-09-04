Games
Life

Ελένη Καρακάση: Όσα αποκάλυψε η ηθοποιός για την υγεία της

Ελένη Καρακάση: Όσα αποκάλυψε η ηθοποιός για την υγεία της
Στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης η ηθοποιός.

Καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης, 4 Σεπτεμβρίου η ηθοποιός Ελένη Καρακάση, όπου και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην παρουσιάστρια.

Μεταξύ άλλων λοιπόν, η ηθοποιός, εστίασε στο πρόβλημα υγείας που την ταλαιπώρησε πριν από μερικά χρόνια, ενώ δεν δίστασε να εκφράσει και τα έντονα συναισθήματά της ως προς αυτό.

Όσα αποκάλυψε η ηθοποιός για την υγεία της

Αναλυτικότερα λοιπόν, σήμερα το πρωί η Ελένη Καρακάση, βρέθηκε στον καναπέ του «Καλοκαίρι Παρέα» και προχώρησε σε ορισμένες αποκαλύψεις αναφορικά με το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπώρησε προ τριετίας.

Καραβάτου για αποβολή Αλεξάνδρας Νίκα: «Όταν εμένα μου συνέβη, γιατί μου συνέβη δύο φορές...»

Καραβάτου για αποβολή Αλεξάνδρας Νίκα: «Όταν εμένα μου συνέβη, γιατί μου συνέβη δύο φορές...»

Life
Ζόζεφιν: Η συγκινητική ανάρτηση για τη γιαγιά της

Ζόζεφιν: Η συγκινητική ανάρτηση για τη γιαγιά της

Life
Αλεξάνδρα Νίκα: «Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή…»

Αλεξάνδρα Νίκα: «Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή…»

Life

Η ίδια λοιπόν δήλωσε αρχικά: «Πριν από τρία χρόνια χρειάστηκε να κάνω ολική υστερεκτομή. Όλα πήγαν καλά, ήμουν πολύ τυχερή. Στις 40 μέρες άρχισα να έχω πόνους σε όλο το σώμα. Φοβηθήκαμε και αρχίσαμε να ψάχνουμε για αυτοάνοσα, σκλήρυνση κατά πλάκας, λύκο και βγήκα αρνητική σε όλα. Δοκίμασα ότι μπορείς να φανταστείς από φάρμακα και αγωγές, ομοιοπαθητική κλπ… Δεν μπορούσα να βρω λύση».

Σε δεύτερο χρόνο, ανέφερε πως η ασθένεια πως διαγνώστηκε με ινομυαλγία, γεγονός που ενίσχυε τους πόνους στο σώμα της: «Καταλήξαμε ότι είναι ινομυαλγία! Την ινομυαλγία την κατατάσσουν στα αυτοάνοσα, αλλά δεν ξέρουν, είναι ακόμα κάτι που ερευνούν. Αυτό που μου είπε ο ορθοπεδικός μου είναι ότι είναι σαν να δίνει ο εγκέφαλος μου εντολή στο σώμα ότι ο πόνος που νιώθεις είναι πολύ πιο ισχυρός από αυτό που ουσιαστικά είναι».

Δεν δίστασε μάλιστα να αποκαλύψει στην Κατερίνα Καραβάτου, πως εκείνη την χρονική περίοδο, η ψυχολογική της κατάσταση ήταν κακή, παρόλο που προσπαθούσε να βρει την κατάλληλη λύση για αυτό που την ταλαιπωρούσε: «Στην απελπισία μου και δοκιμάζοντας τα πάντα, μιλάει τυχαία στον άντρα μου μια γιατρός για τα «ιατρεία πόνου». Έκλεισα ένα ραντεβού στο νοσοκομείο, πήγα, μπήκα στο γραφείο της γιατρού, αρχίζω να μιλάω και κλαίω, ήμουν πια μια γυναίκα σε απόγνωση. Έμπαινα στους γιατρούς και έκλαιγα, προσπαθούσα να τους εξηγήσω αυτό που συμβαίνει».

Όπως μάλιστα συμπλήρωσε, πολλοί από τους γιατρούς που επισκέφθηκε την συμβούλεψαν να συνηθίσει στη νέα συνθήκη, πριν καταλήξει στην κατάλληλη θεραπεία: «Πολλοί γιατροί μου είπαν ότι πρέπει να συνηθίσω να ζω με αυτό, αλλά δεν μπορώ να συνηθίσω να ζω με αυτό. Είναι κάτι που δεν το είχα και μου κάνει δύσκολη τη ζωή. Δεν μπορούσα να σηκωθώ από τον καναπέ. Κατέληξα τελικά σε μια θεραπεία που με βοήθησε, αλλά δεν έχω τελειώσει ακόμα με αυτό το κομμάτι. Αν δεν περάσεις τον χρόνιο πόνο, δεν μπορείς να τον καταλάβεις. Εύχομαι σε κανέναν να μη συμβεί αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

