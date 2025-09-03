Ζόζεφιν: Η συγκινητική ανάρτηση για τη γιαγιά της

Όσα έγραψε η Ζόζεφιν για τη γιαγιά της.

Η Ζόζεφιν, τις τελευταίες ημέρες, βιώνει δύσκολες στιγμές, καθώς μόλις λίγα εικοσιτετράωρα έχουν περάσει από τον αιφνίδιο θάνατο της γιαγιάς της. Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η τραγουδίστρια, έχασε την 91 ετών γιαγιά της αφού πνίγηκε σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη.

Η γυναίκα λοιπόν, φαίνεται να έχασε τη μάχη, παρά τις επίμονες προσπάθειες ναυαγοσωστών να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ στη ζωή.

Όσα έγραψε η Ζόζεφιν για την γιαγιά της

Ύστερα λοιπόν από τον ξαφνικό χαμό της γιαγιάς της, η νεαρή τραγουδίστρια επέστρεψε στα social media, σήμερα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη της ανάρτηση συγκινεί τους διαδικτυακούς της φίλους, καθώς επέλεξε με λίγα λόγια, να αποχαιρετήσει την πολυαγαπημένη της γιαγιά.

Μέσα από ένα Instagram story λοιπόν, δημοσίευσε μια φωτογραφία των δύο γυναικών να απολαμβάνουν το γεύμα τους, ντυμένες με καλοκαιρινά ρούχα και χαμογελαστές.

Το στιγμιότυπο μάλιστα η ίδια, το συνόδευσε με λόγια αγάπης για την γιαγιά της. Συγκεκριμένα σημείωσε:

«Δεν ήσουν μόνο η νονά μου. Ήσουν η δεύτερη μαμά μου. Μεγάλωσα μέσα στην αγκαλιά σου, με την αγάπη σου, τη φροντίδα σου, τις γεύσεις και τις μυρωδιές σου που θα με ακολουθούν για πάντα. Σήμερα λείπεις κι όμως σε νιώθω εδώ. Να με προστατεύεις, να με κρατάς όπως πάντα. Σ’ αγαπώ γιαγιά μου, θα σε κουβαλάω μέσα μου όσο αναπνέω».

Με αυτόν τον τρόπο η νεαρή τραγουδίστρια, θέλησε να αποχαιρετήσει ένα από τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα, ενώ δεν δίστασε να εκφράσει την αγάπη της και το συναίσθημα της λύπης που βιώνει τις τελευταίες ημέρες!