Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Ζόζεφιν: Η συγκινητική ανάρτηση για τη γιαγιά της

Ζόζεφιν: Η συγκινητική ανάρτηση για τη γιαγιά της Φωτογραφία: Φωτογραφία: Instagram screenshot/ @josephinewendel
Όσα έγραψε η Ζόζεφιν για τη γιαγιά της.

Η Ζόζεφιν, τις τελευταίες ημέρες, βιώνει δύσκολες στιγμές, καθώς μόλις λίγα εικοσιτετράωρα έχουν περάσει από τον αιφνίδιο θάνατο της γιαγιάς της. Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η τραγουδίστρια, έχασε την 91 ετών γιαγιά της αφού πνίγηκε σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη.

Η γυναίκα λοιπόν, φαίνεται να έχασε τη μάχη, παρά τις επίμονες προσπάθειες ναυαγοσωστών να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ στη ζωή.

Όσα έγραψε η Ζόζεφιν για την γιαγιά της

Ύστερα λοιπόν από τον ξαφνικό χαμό της γιαγιάς της, η νεαρή τραγουδίστρια επέστρεψε στα social media, σήμερα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη της ανάρτηση συγκινεί τους διαδικτυακούς της φίλους, καθώς επέλεξε με λίγα λόγια, να αποχαιρετήσει την πολυαγαπημένη της γιαγιά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αλεξάνδρα Νίκα: «Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή…»

Αλεξάνδρα Νίκα: «Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή…»

Life
Νατάσσα Μποφίλιου: Η απάντηση για τον πατέρα της, τα σχόλια και τον τρόπο ζωής της (Βίντεο)

Νατάσσα Μποφίλιου: Η απάντηση για τον πατέρα της, τα σχόλια και τον τρόπο ζωής της (Βίντεο)

Life
Κουμπάρα η Ιωάννα Τούνη – αλλάζει στέφανα στην κολλητή της

Κουμπάρα η Ιωάννα Τούνη – αλλάζει στέφανα στην κολλητή της

Life

Μέσα από ένα Instagram story λοιπόν, δημοσίευσε μια φωτογραφία των δύο γυναικών να απολαμβάνουν το γεύμα τους, ντυμένες με καλοκαιρινά ρούχα και χαμογελαστές.

Το στιγμιότυπο μάλιστα η ίδια, το συνόδευσε με λόγια αγάπης για την γιαγιά της. Συγκεκριμένα σημείωσε:

«Δεν ήσουν μόνο η νονά μου. Ήσουν η δεύτερη μαμά μου. Μεγάλωσα μέσα στην αγκαλιά σου, με την αγάπη σου, τη φροντίδα σου, τις γεύσεις και τις μυρωδιές σου που θα με ακολουθούν για πάντα. Σήμερα λείπεις κι όμως σε νιώθω εδώ. Να με προστατεύεις, να με κρατάς όπως πάντα. Σ’ αγαπώ γιαγιά μου, θα σε κουβαλάω μέσα μου όσο αναπνέω».

Με αυτόν τον τρόπο η νεαρή τραγουδίστρια, θέλησε να αποχαιρετήσει ένα από τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα, ενώ δεν δίστασε να εκφράσει την αγάπη της και το συναίσθημα της λύπης που βιώνει τις τελευταίες ημέρες!

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Celine Dion: Η κρίση που υπέστη στη φετινή Eurovision – Τι αποκάλυψε η ίδια

Celine Dion: Η κρίση που υπέστη στη φετινή Eurovision – Τι αποκάλυψε η ίδια

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

Αλεξάνδρα Νίκα: «Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή…»

Αλεξάνδρα Νίκα: «Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή…»

Life
Νατάσσα Μποφίλιου: Η απάντηση για τον πατέρα της, τα σχόλια και τον τρόπο ζωής της (Βίντεο)

Νατάσσα Μποφίλιου: Η απάντηση για τον πατέρα της, τα σχόλια και τον τρόπο ζωής της (Βίντεο)

Life
Ελένη Μενεγάκη: Το καλοκαίρι της στην Άνδρο μέσα από 20 φωτογραφίες

Ελένη Μενεγάκη: Το καλοκαίρι της στην Άνδρο μέσα από 20 φωτογραφίες

Life
Γιώργος Λιάγκας: Η χιουμοριστική ανάρτησή του λίγο πριν την πρεμιέρα

Γιώργος Λιάγκας: Η χιουμοριστική ανάρτησή του λίγο πριν την πρεμιέρα

Life

NETWORK

Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

ienergeia.gr
Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

healthstat.gr
Ημικρανία: Οι συμβουλές που θα σας ανακουφίσουν άμεσα από τον πόνο

Ημικρανία: Οι συμβουλές που θα σας ανακουφίσουν άμεσα από τον πόνο

healthstat.gr
Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

ienergeia.gr
Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

ienergeia.gr
Οι 5 τροφές που κάνουν τα μαλλιά να μακραίνουν πιο γρήγορα

Οι 5 τροφές που κάνουν τα μαλλιά να μακραίνουν πιο γρήγορα

healthstat.gr
ΣΥΡΙΖΑ: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βλάπτει σοβαρά τη δημόσια Υγεία, τον ορθολογισμό και το ΕΣΥ»

ΣΥΡΙΖΑ: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βλάπτει σοβαρά τη δημόσια Υγεία, τον ορθολογισμό και το ΕΣΥ»

healthstat.gr
Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

ienergeia.gr