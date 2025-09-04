Games
Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι Φωτογραφία: AP Photo/Luca Bruno
Σε ηλικία 91 ετών πέθανε ο Αρμάνι.

Πέθανε ο θρύλος της μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών.

«Με απέραντη θλίψη, η Armani Group ανακοινώνει τον θάνατο του ανθρώπου που υπήρξε δημιουργός, ιδρυτής και ακούραστη κινητήρια δύναμή της, του Τζόρτζιο Αρμάνι», ανέφερε η ανακοίνωση του ομίλου.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα αντιμετώπισε προβλήματα υγείας. Τον Ιούνιο νοσηλεύτηκε για μερικές ημέρες στο Μιλάνο και απουσίασε από επιδείξεις μόδας του οίκου του, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο «Re Giorgio»- βασιλιάς Τζόρτζιο- όπως τον αποκαλούσαν συνήθιζε να επιβλέπει κάθε λεπτομέρεια των κολεξιόν του και κάθε πτυχή της επιχείρησής του, από τη διαφήμιση έως το να διορθώνει τα μαλλιά των μοντέλων προτού βγουν στην πασαρέλα.

Ο σχεδιαστής μόδας και επιχειρηματίας είχε συνδέσει το όνομά του με το σύγχρονο ιταλικό στιλ και την κομψότητα. Συνδύαζε το ταλέντο του σχεδιαστή με την οξυδέρκεια του επιχειρηματία, διοικώντας μία εταιρεία με ετήσιο τζίρο περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνει το Reuters.

{https://www.youtube.com/watch?v=h_7ZJQxwHng}

Η τελευταία συνέντευξη του Τζόρτζιο Αρμάνι και η διαδοχή

Στις 29 Αυγούστου οι Financial Times δημοσίευσαν την τελευταία συνέντευξη του Τζόρτζιο Αρμάνι. Σε αυτή, μιλούσε για τη διαδοχή του.

Το σχέδιό του προέβλεπε μία «σταδιακή μεταβίβαση των ευθυνών που πάντα αναλάμβανα, σε εκείνους που είναι πιο κοντά μου, όπως ο Λέο Ντελ Όρκο (επικεφαλής της ανδρικής μόδας), τα μέλη της οικογένειάς μου και όλη η ομάδα εργασίας», έλεγε τότε. «Θα ήθελα η διαδοχή να είναι φυσική και όχι μία στιγμή ρήξης», ανέφερε ακόμα.

Φωτογραφίες: AP

