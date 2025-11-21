Πώς η 13χρονη μαθήτρια του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά πνίγηκε με το φαγητό της και κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με το τραγικό περιστατικό στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, όπου ένα 13χρονο κορίτσι πνίγηκε κατά τη διάρκεια της πρωινής σίτισης. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά η 13χρονη βρισκόταν σε ομάδα με άλλα δύο παιδιά υπό την εποπτεία ενός δασκάλου ειδικής αγωγής και ενός μέλους του ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Όταν έγινε αντιληπτό ότι αντιμετώπιζε δυσκολία στην κατάποση, κλήθηκε άμεσα η νοσηλεύτρια από το διπλανό τμήμα, η οποία παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Όπως επισήμανε και ο περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής Λεωνίδας Μάντζος σε δηλώσεις του στο ΣΚΑΙ «Το προσωπικό κι ο δάσκαλος ήταν δίπλα στο παιδί, αλλά δεν κατάφεραν να το βοηθήσουν»

{https://exchange.glomex.com/video/v-deecjskolmch?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, ο Διευθυντής του σχολείου ενημέρωσε το ΕΚΑΒ, που έφτασε στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ ειδοποιήθηκαν και γιατροί από το κοντινό Κέντρο Υγείας, οι οποίοι προσέτρεξαν και επιλήφθηκαν του περιστατικού στον χώρο του σχολείου. Το παιδί διακομίστηκε στη συνέχεια στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου παρά τις εντατικές προσπάθειες ανάνηψης, δυστυχώς κατέληξε.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού περιστατικού, ενώ έχει ήδη προχωρήσει η προσαγωγή του διευθυντή και ενός εκπαιδευτικού για κατάθεση. Το γεγονός έχει προκαλέσει σοκ στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους γονείς των μαθητών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deebznqp2fpd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι συνθήκες του πνιγμού διερευνώνται

Οι Αρχές ενημερώθηκαν για το συμβάν και έφτασαν αμέσως στο σχολείο να διαπιστώσουν τι συνέβη. Στο πλαίσιο των ερευνών και για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα ένας εκπαιδευτικός και ο διευθυντής του σχολείου. Οι αρχές διερευνούν εάν υπήρξε αμέλεια ή άλλος παράγοντας που συνέβαλε στο γεγονός που οδήγησε στον τραγικό θάνατο της 13χρονης. Η κοινότητα του σχολείου βρίσκεται σε σοκ, ενώ μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί θρηνούν το χαμό της νεαρής μαθήτριας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deeajjj54igp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Υπουργείο Παιδείας: Πλήρως στελεχωμένο το σχολείο

Παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας πήρε θέση για τις δηλώσεις γονέων του σχολείου που με αφορμή το τραγικό γεγονός εξέφρασαν παράπονα για υποστελέχωση. Όπως τονίζεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ «Το σχολείο είναι πλήρως στελεχωμένο με 25 εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που καλύπτουν τις ανάγκες 30 μαθητών και μαθητριών. Καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες για Ειδικό Σχολείο ειδικότητες και λειτουργούν 7 τμήματα. Στα 5 τμήματα φοιτούν 4 μαθητές και στα 2 τμήματα φοιτούν 5 μαθητές στο καθένα. Τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων»

Νωρίτερα μιλώντας στον ΣΚΑΪ, μια μητέρα παιδιού που φοιτά στο σχολείο ανέφερε ότι οι γονείς δεν ενημερώθηκαν για το περιστατικό παρά μόνο από τα μέσα ενημέρωσης. «Το παιδί μου είναι 10 ετών. Είχε άλλο ένα 13χρονο κορίτσι μέσα στην τάξη. Συνολικά ήταν 3 παιδιά. Και ήξερα ότι ήταν ένα 13χρονο κοριτσάκι εκεί, οπότε λογικά θα ήταν αυτό το παιδί», είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια ανέφερε σημαντικά προβλήματα στελέχωσης στο σχολείο, υποστηρίζοντας ότι: «Δασκάλους έχει, βοηθούς δεν έχει. Μία βοηθό έχει όλο το σχολείο και νομίζω δύο νοσηλευτές. Δεν έχουμε ενημερωθεί για το συμβάν, ούτε μας είπαν "ελάτε να πάρετε τα παιδιά σας"».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deebzjd7lzyp?integrationId=40599y14juihe6ly}