Το «αντίο» του Ρίτσαρντ Μπράνσον στη σύζυγό του.

Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον συντετριμμένος ανακοίνωσε τον θάνατο της συζύγου του, Τζόαν, η οποία πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1989 και απέκτησαν μαζί τρία παιδιά και πέντε εγγόνια. Στην ανάρτηση με την οποία ανακοίνωσε την απώλεια της συζύγου του, ο ιδρυτής της Virgin Group δεν ανέφερε την αιτία θανάτου.

«Συντετριμμένος ανακοινώνω ότι πέθανε η Τζόαν, η σύζυγός μου και σύντροφός μου για 50 χρόνια», ανέφερε ο Μπράνσον σε ανάρτηση. «Ήταν η πιο υπέροχη μητέρα και γιαγιά που θα μπορούσαν να ευχηθούν να έχουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας», συμπλήρωσε.

«Ήταν η καλύτερη φίλη μου, ο βράχος μου, το φως που με οδηγούσε, ο κόσμος μου. Θα σ’αγαπώ για πάντα», κατέληξε ο 75χρονος επιχειρηματίας.

Παντρεύτηκαν στο Ντέκερ, το νησί του Ρίτσαρντ Μπράνσον στην Καραϊβική και απέκτησαν μαζί τρία παιδιά, τους Χόλι, Σαμ και Κλερ Σάρα, που πέθανε τέσσερις ημέρες μετά τη γέννησή της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε blog που είχε γράψει το 2018 η Χόλι Μπράνσον ανέφερε ότι η μητέρα της εργαζόταν σε ενεχυροδανειστήριο στο Λονδίνο, όπου την είδε για πρώτη φορά ο πατέρας της και την ερωτεύτηκε. «Πήγαινε στο κατάστημα καθημερινά επί μήνες και αγόραζε πράγματα που δεν ήθελε, ούτε χρειαζόταν», έγραψε ακόμα. Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον είχε πει πως την ερωτεύτηκε σχεδόν την πρώτη στιγμή που την είδε.

{https://www.instagram.com/p/DRfH-f9DdU0/?hl=en}

Πηγή: BBC