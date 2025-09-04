Games
Μαρία Κωνσταντάκη: Η εξομολόγηση της ηθοποιού για την οικογένειά της

Μαρία Κωνσταντάκη: Η εξομολόγηση της ηθοποιού για την οικογένειά της Φωτογραφία: Φωτογραφία: Glomex/ΕΡΤ
«Ο μπαμπάς μου δεν με στήριξε όταν του είπα ότι θα γίνω ηθοποιός….»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης, 4 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός Μαρία Κωνσταντάκη, όπου και έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Ειδικότερα, με αφορμή το νέο της πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό», η Μαρία Κωνσταντάκη, μίλησε τόσο για την καριέρα της, τα βήματά της στην υποκριτική και στο ραδιόφωνο, για την οικογένειά της, αλλά και για το νέο της επιχειρηματικό της εγχείρημα.

Όσα δήλωσε η ηθοποιός στο ««Πρωίαν σε είδον»

Αρχικά η Μαρία Κωνσταντάκη αναφέρθηκε εν συντομία στην προσωπική της ζωή λέγοντας μάλιστα πως η ίδια ανήκει σε μια άλλη εποχή, εκεί όπου γνώριζες κάποιον σε μαγαζί και όχι μέσω κάποιας εφαρμογής: «Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που είμαι σε μια γενιά που έπαιζε πολύ το μπαρ… Σε βλέπω στο μπαρ και μετά σε βρίσκω στο Instagram και σου στέλνω. Αυτό κάνουν τα νέα παιδιά. Τότε πήγαινες μιλούσες, ήμουν και χειραφετημένη… τότε μιλούσα πολύ».

Αναφορικά δε με την οικογένειά της και συγκεκριμένα για τον πατέρα της, η ηθοποιός δήλωσε πως δεν είχε την κατάλληλη στήριξη από τον κύκλο της, όταν εξέφρασε την επιθυμίας της να ακολουθήσει την υποκριτική. Χαρακτηριστικά μάλιστα, δήλωσε πως για μια περίοδο υπήρξε έντονα ο θυμός απέναντι στους γονείς της:

«Υπήρχε περίοδος της ζωής μου που ήμουν θυμωμένη μαζί τους. Ο μπαμπάς μου δεν με στήριξε όταν του είπα ότι θα γίνω ηθοποιός, το είχε συνδυάσει με τα μπουλούκια, με ένα μαύρο πρόσωπο, ελευθέρων ηθών… Του είπα κιόλας ότι θα δουλέψω σε μπαρ και θα πάρω και μηχανάκι… Έγινε χαμός! Δεν με έδιωξε από το σπίτι, αλλά βρίζει γενικά και μας πήρε ο διάολος. Η μητέρα μου στοχοποιήθηκε. Είχα θυμό γι’ αυτό το πράγμα, αλλά στην τελική είναι δικαίωμά του να έχει αυτή την αντίδρασή του. Σε τέτοιου είδους αποφάσεις, όμως, δεν λαμβάνω υπόψιν τους άλλους. Ανακοινώνω», δήλωσε η ηθοποιός.

