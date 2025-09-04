Games
«Αλήθειες με τη Ζήνα»: Με μεγαλύτερη διάρκεια τη νέα σεζόν

Καθημερινή, ζωντανή, κοινωνική εκπομπή με τη Ζήνα Κουτσελίνη.

«Αλήθειες με τη Ζήνα» με την έμπειρη Ζήνα Κουτσελίνη για 11η χρονιά στο Star!

H επιτυχημένη εκπομπή επιστρέφει τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου με μεγαλύτερη διάρκεια και θα προβάλλεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν καθημερινά και ζωντανά από τις 11:45 έως τις 14:45, προσφέροντας τρεις ώρες γεμάτες αποκαλύψεις, συναίσθημα και ουσία.

Η Ζήνα Κουτσελίνη αναζητώντας τη διαχρονική αξία της αλήθειας σε ανθρώπινες ιστορίες ζωής, που μας εμπνέουν, μας συγκινούν και μας κάνουν να δούμε τη ζωή με άλλα μάτια, έχει χτίσει μια σταθερή σχέση εμπιστοσύνης με το τηλεοπτικό κοινό.

«Happy Day»: Επιστρέφει για 13η σεζόν στον Alpha η Σταματίνα

Μαζί με τους έμπειρους συνεργάτες της, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της δημοσιογραφικής έρευνας, φέρνοντας στην επιφάνεια αποκλειστικά ρεπορτάζ και ιστορίες ανθρώπων που πάλεψαν, πόνεσαν και κατάφεραν να βρουν το φως μέσα στο σκοτάδι.

Δίπλα της στο στούντιο, με αλφαβητική σειρά, δημοσιογράφοι με εμπειρία: Μάριος Αραβαντινός, Αλέξανδρος Καλαφάτης, Ρούλα Κουσκουρή, Μαρία Παναγοπούλου.

Μαζί της οι: Γιάννης Μαλλιαρός, Θανάσης Μαριόλας, Ευδοκία Μύτιλη, Ευγενία Πουλοπούλου, Γιώργος Σόμπολος, Κατερίνα Σουλιώτη, Κρικόρ Τσακιτζιάν.

Ο Σπύρος Σιγούρος σε ειδικές αποστολές, που έχετε αγαπήσει. Ο Βασίλης Παναγιωτίδης σε ζωντανές συνδέσεις από τη Βόρεια Ελλάδα.

