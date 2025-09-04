Games
«Happy Day»: Επιστρέφει για 13η σεζόν στον Alpha η Σταματίνα

«Happy Day»: Επιστρέφει για 13η σεζόν στον Alpha η Σταματίνα
Για 13η σεζόν η Σταματίνα Τσιμτσιλή συνεχίζει με το Happy Day.

Η πρώτη «καλημέρα» της Σταματίνας Τσιμτσιλή, δίνει το έναυσμα για μία ημέρα γεμάτη θετική ενέργεια, χαμόγελα, χρώμα και ζωντάνια.

Στο πλευρό της, η πιο δυνατή και «happy» παρέα:

Ο Δημήτρης Παπανώτας, η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Κώστας Φραγκολιάς σχολιάζουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο όλα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα.

Ο Δήμος Βερύκιος μας μεταφέρει τον παλμό της επικαιρότητας, με ανάλυση και πληροφορίες για τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις.

Ο Γιώργος Σατσίδης μας «ταξιδεύει» στο Hollywood φέρνοντας τα πιο hot lifestyle news, ενώ ο Λευτέρης Μητσόπουλος παρουσιάζει τα πιο viral και αστεία στιγμιότυπα του διαδικτύου.

Αποκλειστικές συνεντεύξεις, ζωντανές συνδέσεις, διασκεδαστικά απρόοπτα και υψηλή δόση θετικής ενέργειας, συνθέτουν το επιτυχημένο παζλ του Happy Day, που συνεχίζει να αποτελεί την πιο φωτεινή και αισιόδοξη συνήθεια των τηλεθεατών.

Στο τιμόνι της αρχισυνταξίας για 13η σεζόν η Μαίρη Παλιαλέξη και στη σκηνοθεσία, ο Κώστας Γρηγοράκης.

{https://www.youtube.com/watch?v=1ac0g77FkcI}

