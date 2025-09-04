Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ντυμένη στα λευκά για την φωτογράφιση του «Happy Day»

Όμορφη, γοητευτική, χαμογελαστή και ανέμελη η Σταματίνα Τσιμτισλή στην φωτογράφιση για το «Happy Day»!

Το τηλεοπτικό παρών επρόκειτο να δώσει για ακόμη μια χρονιά η Σταματίνα Τσιμτσιλή με την ομάδα της και την καθημερινή πρωινή εκπομπή της «Happy Day»!

Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα έγιναν γνωστά, η παρουσιάστρια επιστρέφει στη μικρή οθόνη για 13η σεζόν, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 07:45.

Η ίδια λοιπόν, σήμερα, το απόγευμα της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου, ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στιγμιότυπα από την φωτογράφιση, όπου και παρουσιάζεται χαμογελαστή, ντυμένη στα λευκά και έτοιμη να αναλάβει δράση.

Η ανάρτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Με το γνωστό της χαμόγελο η παρουσιάστρια δίνει μια γεύση στους τηλεθεατές και θαυμαστές της για το τι επρόκειτο να ακολουθήσει και αυτή τη σεζόν.

Στα στιγμιότυπα, φαίνεται η ίδια να μπαίνει στο πλατό φορώντας ένα λευκό κοστούμι και διακριτικά κοσμήματα, ενώ στο αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο, βρίσκεται μέσα σε ένα κολακευτικό μαύρο φόρεμα.

Στο πλευρό της, θα έχει την δυνατή ομάδα της, ενώ σκοπός τους για μια ακόμη φορά είναι να λένε την πιο θερμή «καλημέρα».

Μαζί της λοιπόν, θα βρίσκονται καθημερινά: ο Δημήτρης Παπανώτας, η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Κώστας Φραγκολιάς, ο Δήμος Βερύκιος και ο Γιώργος Σατσίδης

Πρεμιέρα, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 07:45!

Δείτε τη δημοσίευση:

{https://www.instagram.com/p/DOLmiqsk404/?hl=el}